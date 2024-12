Em busca do tricampeonato brasileiro, Palmeiras visita o Cruzeiro, nesta quarta-feira (4), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). As equipes entram em campo, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. A transmissão do duelo será feita pelo Globo e Premiere.

A partida é decisiva para as duas equipes. Na tabela, o Cruzeiro está na nona posição e, com 49 pontos, ainda disputa uma vaga na Libertadores. Já na luta pelo título, o Palmeiras precisa da vitória para ainda se manter na disputa, já que está com 70 pontos, abaixo apenas do Botafogo, com 73.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X PALMEIRAS

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Globo (somente para SP, MG, TO e GO) e Premiere

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Mateus Vital; Matheus Pereira, Gabriel Veron e Lautaro Díaz.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Flaco López e Estêvão.

