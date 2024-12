O Cruzeiro se manifestou nesta segunda-feira (2), por meio de um comunicado oficial, sobre a decisão da CBF de que a partida contra o Palmeiras, quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, seja disputada com portões fechados. O clube entende que, dessa forma, será punido injustamente tanto esportiva quanto financeiramente.

continua após a publicidade

+ Entenda por que CBF determinou Cruzeiro x Palmeiras com portões fechados

O Cruzeiro se mostra preocupado com a segurança de torcedores e dos moradores da capital mineira, em virtude dos recentes confrontos entre as torcidas organizadas das duas equipes. O clube lembra que o episódio ocorrido em outubro na Rodovia Fernão Dias não foi causado pela torcida cruzeirense.

No comunicado, o Cruzeiro afirma que confia nos órgãos de segurança pública de Minas Gerais e espera que, pelo menos, os torcedores cruzeirenses possam ter acesso ao Mineirão nesta quarta-feira (4).

continua após a publicidade

Na briga por vaga na pré-Libertadores, a Raposa, que ocupa o nono lugar com 49 pontos, precisa da vitória diante do Palmeiras. Por sua vez, a equipe paulista disputa o título com o Botafogo. Está na vice-liderança, três pontos atrás do Botafogo, que pode ser campeão nessa rodada, dependendo de uma combinação de resultados.

Nota oficial do Cruzeiro

Sobre os recentes desdobramentos a respeito da situação da presença das torcidas na partida entre Cruzeiro e Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, o Cruzeiro vem a público externar sua profunda insatisfação com a indicação para que o jogo aconteça de portões fechados.

continua após a publicidade

O clube entende que a decisão em questão penaliza injustamente a sua torcida e a instituição, em termos desportivos, pois o compromisso tem importância fundamental na busca por uma vaga na Copa Libertadores, e financeiramente, para além do Cruzeiro, mas também para todos os envolvidos no evento, como fornecedores e trabalhadores.

Há dias, o Cruzeiro busca uma solução para o caso e mantém conversas ativas com o Governo do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Confederação Brasileira de Futebol e com a Federação Mineira de Futebol.

O clube confia nos órgãos de segurança pública do Estado para garantir que o evento ocorra com a devida seguridade. Contudo, diante do acontecimento recente, o Cruzeiro se posicionou preocupado, exclusivamente, com a segurança dos torcedores e da população, tanto dentro quanto fora do estádio, mantendo sua forte posição contrária a qualquer ato de violência. Caso não haja essa garantia, o Cruzeiro concebe que a partida conte com a presença de, ao menos, sua torcida.

O clube reforça que o fechamento dos portões, com a ausência da Nação Azul, configura uma penalização indevida, referente a um episódio que não foi motivado por torcedores do Cruzeiro, além de representar um prejuízo para o esporte em sua essência. O clube acompanha ativamente o desenvolvimento desta situação e almeja um desfecho assertivo para o caso.

<strong>Cruzeiro ainda briga por vaga na Libertadores de 2025 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)</strong>

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte