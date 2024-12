Polícia prende dez torcedores do Palmeiras suspeitos de emboscada contra cruzeirenses

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (3) dez torcedores do Palmeiras pela suposta participação na emboscada contra cruzeirenses, na Rodovia Fernão Dias, em São Paulo, que deixou 17 feridos e um morto.

Os órgãos responsáveis, no entanto, ainda buscam cumprir outros três mandados de prisão temporária contra integrantes da Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, envolvidos no confronto.

Ao todo, a Justiça de São Paulo decretou as prisões temporárias de 20 envolvidos — todos do clube paulista — identificados por participação no episódio ocorrido na madrugada do dia 27 de outubro, na altura de Mairiporã (SP).

O caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e mobiliza 66 policiais e 25 viaturas. As ações ocorrem em Bragança Paulista, Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e na capital paulista.

Com as novas prisões, o número de torcedores do Palmeiras detidos após a emboscada subiu para 12. Os outros dois envolvidos haviam sido capturados em novembro, dias após o incidente. Assim, ainda restam oito procurados pela Justiça.

Confronto entre torcedores de Palmeiras e Cruzeiro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Punição para envolvidos na emboscada

Os identificados pelas autoridades serão indiciados pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) por participar do ataque que culminou no homicídio de José Victor Miranda, torcedor do Cruzeiro. Ademais, os detidos também responderão por lesão corporal causados no restante dos envolvidos.

Casos de Alekssander Ricardo Trancredi e Jeovan Fleury Patini, identificados pela polícia ainda em novembro.

Veja nota oficial da SSP

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumprem nesta terça-feira (3) mandados de prisão contra envolvidos em uma emboscada contra um ônibus que transportava torcedores cruzeirenses, na Rodovia Fernão Dias, no último dia 27 de outubro. Mais detalhes serão passados ao término da ação.