Cruzeiro x Fortaleza, pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em posições opostas na classificação do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam neste sábado (18), às 21h, no Mineirão, pela 29ª rodada. A Raposa está na terceira colocação com 53 pontos, e o Leão do Pici ocupa a antepenúltima posição, com 24. A partida terá transmissão do “Sportv” e do “Premiere”.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Fortaleza CRU FOR 29ª RODADA BRASILEIRÃO Data e Hora Sábado, 18 de outubro de 2025, às 21h Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

O Cruzeiro tenta interromper uma sequência de quatro rodadas sem vitória no Brasileirão. Depois de perder para o Vasco por 2 a 0, em São Januário, a equipe celeste empatou com Flamengo (0 a 0, no Maracanã), Sport (1 a 1, no Mineirão) e Atlético-MG (1 a 1, na Arena MRV). Com esses resultados, a Raposa se distanciou da liderança, ocupada pelo Palmeiras, com 61 pontos – o Flamengo está em segundo, com 58.

O Fortaleza vem alternando vitórias e derrotas. Na 25ª rodada, derrotou o Sport por 1 a 0, no Castelão. Depois, perdeu para o São Paulo por 2 a 0, também em casa. Na partida seguinte, venceu o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul, e, na quarta-feira (15), voltou a ser derrotado diante da torcida: 2 a 0 para o Vasco.

continua após a publicidade

Além de voltar a vencer no Brasileirão, o Cruzeiro tenta também interromper a série de tropeços diante do Fortaleza como mandante. Nos últimos quatro confrontos, foram dois empates e duas derrotas. A última vitória celeste no Mineirão foi em 2005, por 3 a 0. No turno do Brasileirão, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, no Castelão, com gols de Kaio Jorge e Lucas Silva.

Atacante Kaio Jorge comemora gol do Cruzeiro contra o Fortaleza (Foto: Samuel Andrade/Cruzeiro)

Técnicos de Cruzeiro e Fortaleza têm muitos problemas de suspensão

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, tem três desfalques para o jogo deste sábado (18). O goleiro Cássio não joga para cumprir o protocolo de concussão, após levar pancada na cabeça no empate com o Atlético-MG. O lateral-esquerdo Kaiki recebeu o terceiro cartão amarelo, e o atacante Kaio Jorge foi expulso no clássico. Os substitutos serão Léo Aragão, Kauã Prates e Gabigol. O zagueiro Fabrício Bruno, que estava com a Seleção Brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, retorna ao time.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Fortaleza, o técnico Martín Palermo não terá cinco jogadores por suspensão: os zagueiros Kuscevic e Gastón Ávila, o meio-campista Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Bareiro – Kuscevic ainda foi expulso e fica de fora também do jogo contra o Flamengo. O meia Matheus Pereira, que cumpriu suspensão diante do Vasco e retornaria ao time, está com lesão na coxa direita. Também estão contundidos João Ricardo, Marcelo Benevenuto, Allanzinho e Lucas Crispim.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico Leonardo Jardim)

Léo Aragão, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Gabigol e Wanderson.

FORTALEZA (Técnico Martín Palermo)

Brenno, Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Rodrigo, Guzmán e Pochettino (Pikachu); Lucero e Breno Lopes.