Cruzeiro tenta retomar vitórias no Brasileiro e contra o Fortaleza no Mineirão

Além de interromper a sequência de quatro rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que vem de derrota para o Vasco e empates contra Flamengo, Sport e Atlético-MG, terá outro desafio na partida contra o Fortaleza, sábado (18), às 21h, no Mineirão, pela 29ª rodada. A Raposa não conseguiu derrotar o Leão do Pici nos dois últimos confrontos no Mineirão, depois de ter vencido os quatro primeiros.

A última vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza no Mineirão foi em 30 de julho de 2005, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, as duas equipes voltaram a se enfrentar no estádio apenas duas vezes: empate por 1 a 1 em 2019 e derrota por 1 a 0 em 2023.

Nesse período, o Cruzeiro mandou duas partidas contra o time cearense em outros estádios. O confronto pelo Brasileirão de 2006 foi disputado no Independência e terminou empatado por 0 a 0. No ano passado, a SAF ainda sob gestão de Ronaldo Fenômeno havia vendido o mando do jogo, que foi realizado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O Fortaleza venceu por 2 a 1, em 5 de agosto.

Fortaleza venceu o Cruzeiro no Kléber Andrade por 2 a 1, no Brasileirão de 2024 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Ao todo, Cruzeiro e Fortaleza já se enfrentaram 20 vezes, com 11 vitórias celestes, quatro cearenses e cinco empates. Foram 25 gols marcados pela Raposa e 11 pelo Leão do Pici, No turno deste Brasileirão, o time do técnico Leonardo Jardim venceu por 2 a 0, na Arena Castelão, em 25 de maio, com gols de Kaio Jorge e Lucas Silva.

Cruzeiro e Fortaleza estão em posições opostas na classificação do Brasileirão. A Raposa ocupa a terceira colocação, com 53 pontos, oito atrás do líder Palmeiras e cinco a menos que o Flamengo, segundo colocado. O Leão do Pici está na zona de rebaixamento, com 24 pontos, e vem de derrota por 2 a 0 para o Vasco, no Castelão, quarta-feira (15).

Veja os jogos disputados por Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão: