Léo Aragão fará dois jogos oficiais seguidos pela primeira vez no Cruzeiro

O goleiro Léo Aragão terá, primeira vez no Cruzeiro, a oportunidade de participar de dois jogos oficiais seguidos neste sábado (18), às 21h, diante do Fortaleza, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Contratado no início da temporada passada, o goleiro de 23 anos já disputou nove partidas com a camisa celeste.

Léo Aragão será o substituto do titular Cássio, que não poderá enfrentar o Leão do Pici por causa do protocolo de concussão da CBF, que determina o afastamento das atividades físicas por cinco dias após pancada que cause uma substituição durante um jogo – Cássio deixou o jogo com o Atlético-MG, quarta-feira (15), após choque com o lateral William, aos 26 minutos do primeiro tempo.

Léo Aragão entrou no clássico, não teve muito trabalho, mas aprovou sua atuação:

- É um jogo em que você precisa estar muito concentrado. A minha análise é positiva. Entrar em um jogo desse, pela dificuldade, é algo que custa de você muita atenção no que está fazendo. Fico feliz pela partida que eu fiz, uma partida confiante. Trabalhar sempre para melhorar – afirmou o goleiro, na zona mista, na Arena MRV.

Léo Aragão, do Cruzeiro, no jogo contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Revelado pelo Red Bull Bragantino, Leonardo de Aragão Carvalho, natural de Americana (SP), teve passagens por Caldense e Ituano antes de assinar com o Cruzeiro, em janeiro de 2024. Na temporada passada, o goleiro não chegou a entrar em campo: era a terceira opção, atrás de Rafael Cabral e Anderson.

A estreia com a camisa do Cruzeiro foi na primeira partida de 2025, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, em Orlando (EUA), pela FC Series, quando o então técnico Fernando Diniz trocou todo o time no intervalo. Léo Aragão também participou do jogo seguinte, o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, na única ocasião em que entrou em duas partidas consecutivas.

Na sequência da temporada, o jovem goleiro foi acionado somente quando Cássio foi poupado ou estava suspenso. O último jogo como titular foi a goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, pelo Brasileirão, em 20 de julho. Nos nove jogos, Léo Aragão sofreu cinco gols.

Veja todos os jogos de Léo Aragão pelo Cruzeiro: