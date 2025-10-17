O Fortaleza divulgou a lista de 24 jogadores relacionados para a partida contra o Cruzeiro, no sábado (18), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação terá retornos e desfalques no confronto, que acontecerá no Estádio Mineirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco está de volta após se recuperar de lesão. O setor vinha sendo ocupado pelo zagueiro Gastón Ávila, que estava improvisado no setor. Na lateral-direita, Tinga retornou. O meio-campo terá a volta de Lucca Prior, que estava machucado.

O armador Lucas Crispim, por sua vez, continua com um edema no músculo posterior da coxa direita. Matheus Pereira, que retornaria de suspensão, não viajou porque está com o mesmo problema.

continua após a publicidade

➡️ Após derrota, Fortaleza fica a sete pontos de sair do Z4 da Série A

Partida entre Fortaleza e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O departamento médico também tem o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Allanzinho. Os problemas para o técnico Martín Palermo incluem ainda a lista de suspensões: Ávila, Kuscevic, Pablo Roberto, Deyverson e Bareiro. Como recebeu um terceiro amarelo e um vermelho direto, Kuscevic também está fora da partida contra o Flamengo.

➡️ Zagueiro do Fortaleza perderá dois jogos após confusão contra o Vasco

Confira a lista de relacionados do Fortaleza para visitar o Cruzeiro:

Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa Zagueiros: Brítez, Lucas Gazal e Cristovam Meio-campistas: Pochettino, Guzmán, Rossetto, Rodrigo, Pierre, Lucca Prior e Lucas Sasha Atacantes: Lucero, Marinho, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes, Herrera e Kayke

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo no sábado (18). O adversário será o Cruzeiro, fora de casa, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).