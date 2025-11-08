Cruzeiro x Fluminense, pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, em situações diferentes na busca do mesmo objetivo. Enquanto a Raposa precisa apenas de um ponto para se garantir matematicamente na Copa Libertadores de 2026, o Tricolor carioca ocupa, no momento, a última posição que vale vaga na competição sul-americana, o sétimo lugar. A partida será transmitida ao vivo pela "Globo" e pelo "Premiere".

continua após a publicidade

Cruzeiro x Fluminense CRU FLU 33ª RODADA BRASILEIRÃO Data e Hora Domingo, 9 de novembro de 2025, às 16h Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

O Cruzeiro, invicto há sete rodadas, está na terceira colocação com 63 pontos, dois atrás do Flamengo e cinco a menos que o líder Palmeiras – as chances de título são pequenas. Mas a pontuação atual garante, de acordo com projeções do Departamento de Matemática da UFMG, vaga na Libertadores. A equipe celeste fica de fora da competição sul-americana se perder todos os seis jogos restantes, e o São Paulo vencer todos, além de as equipes que estão até o sétimo lugar fazerem boa pontuação no restante do Brasileirão.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Fluminense, que venceu todos os jogos em casa sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o último deles na quinta-feira (6), por 1 a 0 sobre o Mirassol, ocupa a sétima colocação com 50 pontos. Mas vem de três derrotas como visitante: 2 a 0 para o Ceará, no Castelão, e para o Vasco, no Maracanã, e por 2 a 1 para o Mirassol, no Maião.

continua após a publicidade

➡️Árbitro pernambucano apita Cruzeiro x Fluminense, no Mineirão

Técnicos de Cruzeiro e Fluminense perderam volantes para o jogo de domingo

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não poderá contar com o volante e capitão da equipe Lucas Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo, na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, quarta-feira (5), na Arena do Grêmio.

Luis Zubeldía também ganhou um desfalque na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol: o volante Martinelli levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão diante do Cruzeiro.

continua após a publicidade

No turno, Cruzeiro venceu por 2 a 0, no Maracanã (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo (Walace), Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

FLUMINENSE (Técnico Luis Zubeldía)

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.