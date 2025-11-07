Titular do Cruzeiro fica de fora de treino na Toca da Raposa

A ausência do atacante equatoriano Arroyo no campo da Toca da Raposa chamou a atenção no treino do Cruzeiro na manhã desta sexta-feira (7). Mais novo titular da equipe do técnico Leonardo Jardim, o jogador ficou na academia e, segundo o clube, fez controle de carga, sem qualquer lesão. Assim, a tendência é que Arroyo não seja problema para a partida de domingo (9), às 16h, contra o Fluminense, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Com a contusão de Wanderson, no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque, em 26 de outubro, abriu-se uma vaga na equipe titular do Cruzeiro, e Arroyo soube aproveitar a chance: começou jogando contra o Vitória (3 a 1), no Mineirão, sábado (1º), e marcou o primeiro gol com a camisa celeste – ele já havia feito a assistência para o gol de Christian na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza. O equatoriano voltou a ser titular na partida contra o Grêmio (1 a 0), quarta-feira (5), em Porto Alegre.

Após a partida, Leonardo Jardim falou sobre a disputa pelo lugar de Wanderson no ataque celeste, entre Arroyo e Sinisterra, que entrou nas partidas contra Vitória e Grêmio:

- São dois jogadores que têm pés contrários, um é canhoto, outro é destro, com qualidade técnica, mas que ainda vão viver seus melhores momentos, porque, por um motivo ou outro, jogaram pouco ao longo da temporada. Um por lesão, outro por opção. Mas são jogadores em que nós acreditamos, que, no presente, já estão nos ajudando, mas, no futuro, vão ser mais competitivos e melhores – disse o técnico do Cruzeiro.

Jardim terá de escolher substituto para um titular absoluto da equipe do Cruzeiro

A preocupação de Leonardo Jardim, para o jogo contra o Fluminense, é escolher o substituto do capitão Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. As opções são o meia Eduardo, considerado um 12º jogador da equipe; o volante Walace, que vem recebendo mais chances nos jogos recentes; e Ryan Guilherme, ex-Fortaleza, que atuou apenas no empate por 1 a 1 com o Sport.

Meia Eduardo é uma das opções de Jardim para jogo contra o Fluminense (Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro)

Quem também está à disposição para a partida de domingo (9) é o atacante Bolasie. Depois de ficar de fora dos últimos três jogos por causa de incômodo no joelho direito, o franco-congolês participou normalmente do treino na Toca da Raposa pelo segundo dia consecutivo.

O lateral-direito Fagner foi a novidade no campo no treino desta sexta-feira (7). Sem jogar desde julho, quando fraturou a fíbula direita, o jogador participou, pela primeira vez, das atividades com o grupo, ainda que de forma parcial.

Os jogadores voltam à Toca da Raposa na tarde deste sábado (8) para a última atividade antes do jogo contra o Fluminense, seguida de concentração.