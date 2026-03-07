Bruninho, Lucão e mais: os destaques das equipes da Copa Brasil de vôlei

As semifinais da Copa Brasil de vôlei masculino, torneio mata-mata que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga, acontecem neste sábado (7), e as expectativas são de duelos acirrados. O Ginásio Moringão, em Londrina (PR), receberá grandes jogadores, que prometem ser decisivos no caminho rumo ao título de suas respectivas equipes.

A primeira semi será disputada entre Cruzeiro e Praia Clube, às 18h30 (de Brasília) e a segunda, entre Goiás e Campinas, a partir das 21h (de Brasília). Confira com o Lance! os principais nomes que estarão em quadra:

Bruninho - Campinas

Levantador renomado no cenário internacional, a presença de Bruninho no voleibol brasileiro é sempre motivo para felicidade do torcedor. E, para o do Campinas, ainda mais. A distribuição do jogo do atleta e suas variações de saque são essenciais para o desempenho do time paulista, que conquistou o título inédito do Sul-Americano no último domingo (1º), com direito a Bruninho escolhido como MVP do torneio.

Bruninho, levantador do Campinas (Foto: Reprodução)

Lucão - Cruzeiro

Assim como a de Bruninho, a experiência de Lucão é um pilar tanto do jogador quanto da equipe do Cruzeiro. O central de 40 anos conta com seus 2,10m de altura para colocar a bola para baixo na quadra dos adversários e fechar as portas para os atacantes do outro time. Lucão ocupa terceira posição no ranking de bloqueio mais eficiente da Superliga até aqui e a primeira na eficiência de saque, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Lucão na final do Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Isac - Praia Clube

Isac é mais um central com capacidade de desequilibrar o jogo a favor de sua equipe. Também com experiência de Seleção Brasileira, o camisa 12 é dono de saques potentes e bloqueios agressivos, ajudados por seus 2,08m de altura.

O central Isac é capitão do Praia Clube, que está na semifinal da Copa Brasil de vôlei (Foto: Divulgação/ Praia Clube)

Saliba - Goiás

O oposto é sinônimo de bola de desafogo para o Goiás. Não à toa, desponta como o 10º maior pontuador da Superliga até aqui, com 244 acertos. Além disso, suas passagens pelo saque também são importantes, o que é traduzido na sua eficiência nesse fundamento.

Saliba é oposto do Goiás, time que busca avançar à decisão da Copa Brasil de vôlei (Foto: Karen Yohanna)

Informações das semifinais da Copa Brasil de vôlei masculino

Campinas x Goiás

🗓️ Data e horário: sábado, 7 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná

📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

Cruzeiro x Praia Clube

🗓️ Data e horário: sábado, 7 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná

📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)