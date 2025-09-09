Cruzeiro terá mais um tabu pela frente, contra o Atlético-MG, no Mineirão

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, terá mais um tabu a desafiá-lo no clássico contra o Atlético-MG, quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo com o apoio maciço da torcida cruzeirense, a Raposa não vence o rival no estádio desde 2021.

No único clássico disputado naquele ano, o Cruzeiro derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, gol do atacante Airton, pela primeira fase do Campeonato Mineiro, em 11 de abril. Por causa da pandemia de Covid, o Mineirão não teve público nesse jogo.

Desde então, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram no Mineirão seis vezes, com dois empates e quatro vitórias atleticanas, três gols cruzeirenses e dez atleticanos.

Em 2022, os dois clássicos foram pelo Campeonato Mineiro. Na primeira fase, o time alvinegro venceu por 2 a 1, em 6 de março. A decisão do Estadual foi em jogo único que o Atlético-MG ganhou por 3 a 1, em 2 de abril. Em 2023, as duas equipes não se encontraram no Mineirão.

Em 2024, a segunda partida da final do Campeonato Mineiro foi disputada no Mineirão, e o Atlético-MG venceu por 3 a 1, em 7 de abril, conquistando o título estadual. Pelo returno do Brasileirão, houve empate por 0 a 0, em 10 de agosto.

Nesta temporada, Cruzeiro e Atlético-MG já se enfrentaram duas vezes no Gigante da Pampulha. Pela primeira fase do Campeonato Mineiro, a equipe atleticana venceu por 2 a 0, em 9 de fevereiro, com a expulsão do atacante Gabigol ainda no primeiro tempo. E pelo turno do Brasileirão, houve empate sem gols, em 18 de maio.

Atacante Gabigol foi expulso no clássico pelo Estadual, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

No retrospecto geral do estádio, no entanto, a vantagem é do Cruzeiro. Segundo os dados atualizados do Almanaque do Superclássico Mineiro, são 249 partidas, com 88 vitórias celestes, 80 do Atlético-MG e 81 empates, 288 gols marcados pela Raposa e 270 pelo time alvinegro.

Cruzeiro, de Leonardo Jardim, tem derrubado vários tabus na temporada

Mas tabus não têm sido problema para Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro. O treinador tem-se notabilizado pela quebra de vários nesta temporada. O último deles foi o jejum de nove anos sem vitória sobre o Internacional. Também havia oito anos que a Raposa não derrotava o Grêmio no Mineirão.

Jardim também derrubou jejum de quase 10 anos sem vitória sobre o Flamengo, de nove anos sem vitórias contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, sete anos sem derrotar o Palmeiras e 17 anos sem ganhar do Fluminense no Maracanã.

Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV, dia 27 de agosto, o Cruzeiro pode perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Em caso de derrota da Raposa por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. O adversário de Cruzeiro ou Atlético-MG será Corinthians ou Athletico-PR.