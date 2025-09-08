Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil terá árbitro estreante

O gaúcho Rafael Rodrigo Klein, de 35 anos, será o árbitro do jogo de volta entre Cruzeiro e Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil, quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão. Será a primeira vez que ele apitará o clássico mineiro.

Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV, dia 27 de agosto, o Cruzeiro pode perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Em caso de derrota da Raposa por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. O Galo, para se classificar no tempo normal, precisa vencer por três gols de vantagem.

Nesta temporada, Rafael Klein apitou dois jogos do Cruzeiro, ambos pelo Campeonato Brasileiro e vencidos pela equipe celeste. Em 27 de abril, o gaúcho de Porto Alegre foi o árbitro da vitória celeste por 1 a 0 sobre o Vasco, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). E em 17 de julho, ele apitou a vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã.

Essas duas vitórias foram as primeiras do Cruzeiro em jogos apitados por Rafael Klein. Antes, o árbitro tinha trabalhado em cinco jogos da Raposa, com três empates e duas derrotas. Em 2023, ele foi o árbitro da derrota por 2 a 0 para o Flamengo e do empate por 1 a 1 com o Corinthians, ambos os jogos no Mineirão e pelo Brasileirão.

Árbitro já apitou eliminação do Cruzeiro e classificação do Atlético-MG na Copa do Brasil

Em 2024, Rafael Klein apitou a derrota do Cruzeiro para o Sousa por 2 a 0, em Sousa (PB), resultado que eliminou a Raposa logo na primeira fase da Copa do Brasil; e os empates, pelo Brasileirão, por 0 a 0 com o Vasco, em São Januário, e por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).

Rafael Klein trabalhou em duas partidas do Atlético-MG em 2025. A primeira foi o empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Arena MRV, pelo Brasileiro, em 24 de maio. A outra foi pela Copa do Brasil: a derrota por 1 a 0 para o Flamengo no jogo de volta pelas oitavas de final, em que o time alvinegro levou a melhor nos pênaltis, também na Arena MRV, em 6 de agosto.