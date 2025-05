Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro x Atlético-MG CRU ATL 9ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 18 de maio de 2025, às 20h30 Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Flávio Rodrigues de Souza Assistentes Neuza Inês Back e Daniel Luís Marques Var Rafael Traci Onde assistir

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (18), às 20h30, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a quarta colocação, com 16 pontos, enquanto o Galo está em sétimo lugar, com 12. Os mais de 61 mil ingressos colocados à venda já se esgotaram, e apenas cruzeirenses terão acesso ao estádio. A partida será transmitida pelo Prime Video.

As duas equipes vêm de bons resultados no Brasileirão. O Cruzeiro venceu os últimos três jogos: 1 a 0 sobre o Vasco, 2 a 1 contra o Flamengo e 4 a 0 diante do Sport. O Atlético-MG derrotou o Juventude por 1 a 0 e o Fluminense por 3 a 2.

Atacante Kaio Jorge é a esperança de gols da torcida do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema de suspensão ou contusão e poderá escalar a equipe que vem atuando como titular desde a 3ª rodada. No Atlético-MG, o técnico Cuca não terá o atacante Cuello, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante Alan Franco, com dores no joelho direito, é dúvida. Guilherme Arana e Gabriel Menino podem ser liberados, após se recuperarem de contusão.

Hulk fez os dois gols do clássico no Campeonato Mineiro, em fevereiro (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Confira as informações de Cruzeiro x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO - 9ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 18 de maio de 2025, às 20h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

📺 Onde assistir: Prime Video

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Júnior Santos (Bernard), Hulk e Rony. Técnico: Cuca