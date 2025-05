O Atlético-MG venceu o Caracas por 3 a 1, na Arena MRV, nesta quinta-feira, pela Sul-Americana. Apesar de um placar confortável, o Galo merecia ter uma vantagem bem mais elástica. Cuca comentou sobre a falta de efetividade da equipe, e que é algo que precisa ser trabalhado.

O Galo perdeu muitas chances ao decorrer da partida. Hulk, Saravia e Scarpa acertaram o travessão em diferentes momentos. Júnior Santos perdeu importantes chances.

- Mais uma vez muitos gols perdidos, cara a cara, que não se devem perder, mas perdemos. Nós temos que melhorar a finalização. Trabalhar mais nesse aspecto, principalmente no nosso campo, porque até nos adaptarmos melhor a gente tem que trabalhar mais. Nas poucas oportunidades que a gente tem de trabalhar, porque muito jogo em cima de jogo a gente tem que trabalhar mais essa conclusão. Não é só conclusão. Último passe, o cruzamento.

Complicando a partida

O Atlético vencia por 2 a 0, até que Caio Paulista cometeu uma penalidade. Cuca criticou a marcação do pênalti, mas falou que a jogada começou em um ataque desperdiçado. O treinador pregou que é algo que tem que ser trabalhado em treinamentos.

- Entramos quatro contra dois e tomamos o pênalti no mesmo lance que era para matar o jogo. Então fica um jogo perigoso. Deu dois a um, ainda que não tenha sido pênalti e foi marcado, e aí convertido em dois a um fica um jogo perigoso. Uma bola muda tudo. Com domínio todo, tal qual você teve do jogo, então eu tenho que trabalhar melhor esse fundamento que é um dos principais do jogo, que é a definição da jogada. O jogador tem que ser decisivo nessa hora.

Situação na Sula

Com a vitória, o Atlético passa a depender somente de si para classificar. Na Sul-Americana somente o primeiro colocado classifica de forma direta para as oitavas de final. O segundo colocado disputa playoffs contra uma equipe oriunda da Libertadores.

O Galo atualmente ocupa a segunda colocação do Grupo H, mas enfrenta o Cienciano na última rodada, o líder do grupo. A diferença entre as equipes é de um ponto, com isso, caso o Atlético vença, se classifica como primeiro colocado.