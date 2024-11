Vini Jr compra relógio milionário com temática de filme famoso da década de 70

Vini Jr.em ação pelo Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 14:31 • Rio de Janeiro

Vini Jr, do Real Madrid, surpreendeu a internet ao aparecer com um relógio milionário no pulso nesta terça-feira (5). O novo acessório do jogador tem a temática do filme Poderoso Chefão e é uma parceria da produtora Paramount com a empresa Jacob & CO Opera Godfather Diamond Barrels. A peça é avaliada em R$ 2,3 milhões.

Além de ter um design em homenagem ao filme de sucesso da década de 70, o acessório também contém pedras de diamante. Uma outra curiosidade do relógio é o fato dele reproduzir a música de tema presente no longa-metragem. Além disso, na composição, o apetrecho também conta com uma caixa feita de ouro rosa 18k e 49 mm de diâmetro. Veja a imagem do objeto abaixo:

Relógio comprado por Vini Jr em homenagem ao filme Poderoso Chefão (Foto: Reprodução)

O relógio adquirido pelo jogador coroa a excelente fase dentro de campo. Com o Real Madrid, Vini Jr viveu a melhor temporada da carreira no ano passado. Ele chegou a ser um dos favoritos a conquista da Bola de Ouro, mas acabou perdendo a premiação para o espanhol Rodri, no último dia 28 de outubro. O brasileiro ficou na segunda colocação.

Nesta temporada europeia, o atacante segue com os bons números. Até o momento, fora 16 jogos disputados, com nove gols marcados e sete assistências.