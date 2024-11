Fluminense encara ‘maior desafio do ano’ diante do Internacional

Mano Menezes conversa com comissão técnica durante treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por João Brandão • Publicada em 06/11/2024 - 14:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a recente saída de Marcelo e a ausência de seis jogadores que cumprem suspensão, o Fluminense encara o "maior desafio do ano" diante do Internacional, pelo Brasileirão. Além de ser um jogo chave na luta contra o rebaixamento, Mano Menezes precisará encontrar soluções para superar as adversidades.

No setor de ataque, o Tricolor não conta com Kauã Elias, Jhon Arias e Ganso por conta do excesso de cartões amarelos. Além disso, o Time de Guerreiros rescindiu o contrato de Marcelo e conta com Serna no Departamento Médico. Os cinco jogadores são responsáveis por 60,7% dos gols da equipe no Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, Germán Cano e Lima despontam como principais peças ofensivas do Fluminense diante do Internacional. Tanto o centroavante, quanto o meia fizeram três gols cada um na atual edição do Brasileirão e são as maiores esperanças de Mano Menezes em busca de pontos na luta contra o Z4.

Outra dificuldade que o Tricolor irá encontrar será na criação de jogadas que acabem em finalizações para gols. Além de Kauã Elias, Arias, Ganso e Serna, que são desfalques por suspensões ou lesão, somados as saídas de Marcelo, André e Alexsander, o Time de Guerreiros não conta com 72,7% dos atletas responsáveis pelas assistências no Brasileirão.

Nomes como os de Lima, Samuel Xavier, Martinelli e Marquinhos que vivem a expectativa de serem titulares diante do Internacional somam cinco assistências ao longo das 32 rodadas. Os desfalques possuem um peso enorme no elenco, principalmente diante do risco de voltar a zona da degola.

Além dos problemas no setor ofensivo, o Fluminense não contará com Fábio, Thiago Santos e Felipe Melo. Na defesa, Manoel deve ser o substituto natural e formar dupla com Thiago Silva, enquanto Vitor Eudes deve ganhar a vaga debaixo da meta. Sem Marcelo, Diogo Barbosa deve seguir como dono da lateral-esquerda.

Internacional x Fluminense: desafio de opostos

Com 28 gols marcados no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem o 3º pior ataque dentre os 20 clubes da Série A. O Tricolor possui números melhores apenas em relação a Atlético-GO e Cuiabá, que ocupam a lanterna e a 19ª colocação na classificação, respectivamente.

Por outro lado, o Internacional possui a 3ª melhor defesa do Brasileirão, tendo sofrido apenas 28 gols no torneio. O Colorado está atrás apenas de Botafogo (26 gols sofridos) e Palmeiras (27 gols sofridos), que são o líder e vice-líder da competição, respectivamente.

Diante desse cenário, Mano Menezes encara o maior desafio na temporada com o Fluminense contra um adversário que luta por uma vaga na Libertadores. O comandante lida com a difícil missão de buscar pontuar no Beira-Rio em meio aos diversos problemas para dar mais um passo na luta contra a Série B.