Athletico tem lucro milionário com compra de Khellven pelo Palmeiras
Lateral-direito ficou no Furacão entre 2018 e 2023
- Matéria
- Mais Notícias
A venda do lateral-direito Khellven, do CSKA Moscou, da Rússia, para o Palmeiras renderá um valor milionário para o Athletico. O Furacão receberá 1,12 milhão de euros (R$ 7,09 milhões, na cotação atual) pelo percentual mantido dos direitos econômicos e pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.
Relacionadas
- Copa do Brasil
Time de Série B volta a alcançar as quartas de final da Copa do Brasil após cinco anos
Copa do Brasil08/08/2025
- Futebol Nacional
Herói na Copa do Brasil, Santos chega a 20 defesas em cobranças de pênalti pelo Athletico
Futebol Nacional07/08/2025
- Futebol Nacional
Suspenso, Odair Hellmann se emociona com classificação do Athletico contra o São Paulo
Futebol Nacional07/08/2025
O Verdão desembolsou 5 milhões de euros fixos (R$ 31,8 milhões, na cotação atual) para contratar o atleta nesta semana. Ele foi anunciado oficialmente na segunda-feira (4) e assinou contrato até julho de 2030.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Athletico manteve 20% dos direitos econômicos na negociação para o time russo e tem direito a 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões). Além disso, o Furacão ganhará 125,5 mil euros (R$ 790 mil) por 2,51% do mecanismo de solidariedade da Fifa.
Ele ficou no CT do Caju por cinco temporadas e meia, entre 17 e 22 anos. O Guarani de Palhoça-SC, que o inseriu na base, tem 28 mil euros (R$ 177 mil) a receber por 0,91% da transação.
Esse negócio será o segundo lucro do atleta no clube paranaense. Em 2023, o Furacão vendeu o Khellven ao CSKA Moscou por 4,5 milhões de euros (R$ 23,7 milhões, na cotação da época).
Com essa venda e a transferência para o Palmeiras, o Athletico ganhou 5,62 milhões de euros (R$ 30,79 milhões) em toda a operação do lateral-direito.
Os dados do mecanismo de solidariedade foram feitos em parceria do Lance! com o Footlink, plataforma especializada em monitoramento de transferências e atletas.
Khellven no Athletico
Khellven chegou ao CT do Caju em agosto de 2018 por empréstimo do Guarani de Palhoça-SC, onde estreou profissionalmente com três jogos na Segundona do estadual. Ele assinou em definitivo com o Furacão no ano seguinte.
Em 2019, o lateral-direito jogou no sub-19, sub-20 e sub-23 até estrear pelo time principal. Ele foi titular no título inédito da Copa do Brasil nas finais contra o Inter, além de um jogo da semifinal (volta) contra o Grêmio.
Com Madson e Jonathan como concorrentes, o jogador alternou titularidade e banco de reservas em 2020, ano que fez o gol do título paranaense contra o Coritiba. Ele se firmou de vez na posição de 2021 a 2023.
Pelo Athletico, Khellven disputou 175 jogos, com sete gols e 22 assistências. Em cinco temporadas no profissional, o lateral conquistou três estaduais (2019, 2020 e 2023), uma Copa do Brasil (2019) e uma Sul-Americana (2021).
Khellven no CSKA Moscou
Khellven ficou no CSKA Moscou por pouco mais de duas temporadas e disputou 62 jogos entre 2023 e 2025, com cinco gols e nove assistências. Com a equipe russa, ele foi campeão da Taça da Rússia (2024/2025) e Supertaça da Rússia (2025).
Entre a compra e a venda, o CSKA teve lucro de 500 mil euros com Khellven.
Khellven na Seleção
Atualmente com 24 anos, Khellven acumula passagens pela Seleção Brasileira de base. Ele foi convocado para o sub-18, sub-20 e sub-23.
No ano passado, ele disputou o pré-Olímpico, mas o Brasil não conseguiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O lateral também disputou amistosos com a formação da amarelinha.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias