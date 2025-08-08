Athletico tem lucro milionário com compra de Khellven pelo Palmeiras

A venda do lateral-direito Khellven, do CSKA Moscou, da Rússia, para o Palmeiras renderá um valor milionário para o Athletico. O Furacão receberá 1,12 milhão de euros (R$ 7,09 milhões, na cotação atual) pelo percentual mantido dos direitos econômicos e pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

continua após a publicidade

O Verdão desembolsou 5 milhões de euros fixos (R$ 31,8 milhões, na cotação atual) para contratar o atleta nesta semana. Ele foi anunciado oficialmente na segunda-feira (4) e assinou contrato até julho de 2030.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Athletico manteve 20% dos direitos econômicos na negociação para o time russo e tem direito a 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões). Além disso, o Furacão ganhará 125,5 mil euros (R$ 790 mil) por 2,51% do mecanismo de solidariedade da Fifa.

continua após a publicidade

Ele ficou no CT do Caju por cinco temporadas e meia, entre 17 e 22 anos. O Guarani de Palhoça-SC, que o inseriu na base, tem 28 mil euros (R$ 177 mil) a receber por 0,91% da transação.

Esse negócio será o segundo lucro do atleta no clube paranaense. Em 2023, o Furacão vendeu o Khellven ao CSKA Moscou por 4,5 milhões de euros (R$ 23,7 milhões, na cotação da época).

continua após a publicidade

Com essa venda e a transferência para o Palmeiras, o Athletico ganhou 5,62 milhões de euros (R$ 30,79 milhões) em toda a operação do lateral-direito.

Os dados do mecanismo de solidariedade foram feitos em parceria do Lance! com o Footlink, plataforma especializada em monitoramento de transferências e atletas.

Khellven no Athletico

Khellven foi titular nas finais da Copa do Brasil entre Inter e Athletico, em 2019. Foto: Miguel Locatelli/Athletico

Khellven chegou ao CT do Caju em agosto de 2018 por empréstimo do Guarani de Palhoça-SC, onde estreou profissionalmente com três jogos na Segundona do estadual. Ele assinou em definitivo com o Furacão no ano seguinte.

Em 2019, o lateral-direito jogou no sub-19, sub-20 e sub-23 até estrear pelo time principal. Ele foi titular no título inédito da Copa do Brasil nas finais contra o Inter, além de um jogo da semifinal (volta) contra o Grêmio.

Com Madson e Jonathan como concorrentes, o jogador alternou titularidade e banco de reservas em 2020, ano que fez o gol do título paranaense contra o Coritiba. Ele se firmou de vez na posição de 2021 a 2023.

Pelo Athletico, Khellven disputou 175 jogos, com sete gols e 22 assistências. Em cinco temporadas no profissional, o lateral conquistou três estaduais (2019, 2020 e 2023), uma Copa do Brasil (2019) e uma Sul-Americana (2021).

Khellven no CSKA Moscou

Khellven, ex-Athletico Paranaense, celebra troféu da Supercopa da Rússia pelo CSKA (Foto: Divulgação/CSKA)

Khellven ficou no CSKA Moscou por pouco mais de duas temporadas e disputou 62 jogos entre 2023 e 2025, com cinco gols e nove assistências. Com a equipe russa, ele foi campeão da Taça da Rússia (2024/2025) e Supertaça da Rússia (2025).

Entre a compra e a venda, o CSKA teve lucro de 500 mil euros com Khellven.

Khellven na Seleção

Khellven em treino da Seleção Brasileira pré-Olímpica. Foto: Joilson Marconne/CBF

Atualmente com 24 anos, Khellven acumula passagens pela Seleção Brasileira de base. Ele foi convocado para o sub-18, sub-20 e sub-23.

No ano passado, ele disputou o pré-Olímpico, mas o Brasil não conseguiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O lateral também disputou amistosos com a formação da amarelinha.