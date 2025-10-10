Internacional fará jogo-treino na manhã deste sábado (10)
Adversário será o Gaúcho de Passo Fundo. Atividade será fechada
Na reta final da parada para a Data Fifa, o Internacional fará um jogo-treino na manhã deste sábado (11). A atividade, marcada para às 10h30min (de Brasília), será no CT Parque Gigante. Nem imprensa nem torcida terão acesso à atividade. Na quarta-feira (15), o Colorado volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, indo ao Interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, pela 28ª rodada da competição.
Pela agenda divulgada pelo clube, apesar do jogo-treino, o elenco volta a se apresentar no CT na manhã de domingo (12), para o seguimento dos trabalhos.
Como será o jogo-treino
A comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz resolveu dar mais intensidade aos trabalhos da parada para a Data Fifa. Para isso, marcou o jogo-treino contra o Gaúcho, equipe que está disputando a Copa FGF – Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Recentemente, a equipe de Passo Fundo venceu o sub-20 alvirrubro em partida válida pela quarta rodada do torneio.
Conforme apurou o Lance!, a atividade, que não será aberta à imprensa nem à torcida, deverá durar cerca de duas horas, com o jogo em si sendo dividido em três tempos de 30 minutos cada, com pequeno intervalo entre cada etapa.
Volta ao Brasileirão na quarta (15)
O Inter volta a campo pelo Brasileirão na quarta, em Mirassol. Às 20h, enfrenta o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. No domingo (19), recebe o Sport, às 18h30min, no estádio Beira-Rio.
Os próximos duelos colorados
- 15/10 – Quarta –20h – Mirassol x Internacional
- 19/10 – Domingo – 18h30min – Internacional x Sport
- 22/10 – Quarta – 19h30min – Bahia x Internacional
- 26/10 – Sábado – 17h30min – Fluminense x Internacional
- 2/11 – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG
- 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional
- 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
