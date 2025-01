CRB e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (22), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), com transmissão de SBT Nordeste e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre CRB e Vitória (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

CRB x Vitória

1ª RODADA - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL);

📺 Onde assistir: SBT e Premiere;

🟨 Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior;

🚩 Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira e Wendel Augusto Lino De Jesus Melo.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB (Técnico: Umberto Louzer)

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Miranda, Yan Souto e Rhuan; Nathan Melo, Erick Varão e Gegê; Rafinha, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Gabriel; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; William Oliveira, Ricardo Ryller e Ronald; Wellington Rato, Gustavo Mosquito e Fabrício.

