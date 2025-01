David Luiz inicia jornada no Fortaleza com exames e apresentação

David Luiz, recém-contratado pelo Fortaleza, iniciou suas atividades no clube nesta terça-feira (21), com um dia repleto de compromissos que incluíram exames médicos e sua apresentação oficial no Centro de Excelência Alcides Santos. O zagueiro, contratado até o fim de 2026 com possibilidade de extensão por mais um ano, já se encontra regularizado e disponível para jogar.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: confira as moviemntações dos principais clubes

O jogador foi recebido com uma calorosa recepção dos colegas de equipe, em especial do ex-companheiro de Flamengo Marinho, e a conversa produtiva com o técnico Juan Pablo Vojvoda sobre as aspirações do clube para a temporada. As redes sociais do Fortaleza divulgaram um vídeo em que os funcionários vestem uma peruca com o cabelo do zagueiro.

Expectativa pela chegada da David Luiz

A oficialização da contratação de David Luiz pelo Fortaleza foi anunciada na noite de segunda, gerando expectativa entre as dezenas de torcedores que madrugaram para receber o atleta no aeroporto. Reconhecido por sua experiência internacional e liderança em campo, o zagueiro é considerado peça-chave para os planos do Tricolor do Pici na temporada.



Na apresentação, David Luiz conheceu as instalações do clube. De acordo com relatos, sua conversa com Vojvoda teve o projeto esportivo do clube como tema, com o treinador esclarecendo as expectativas e o papel que o zagueiro terá na equipe.

continua após a publicidade