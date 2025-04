Ficha do jogo CRB CHA 1º Rodada Série B Data e Hora Sábado, 5 de Abril - 16h (de Brasília) Local Estádio Rei Pelé, Maceió (AL) Árbitro Yuri Elino da Cruz Assistentes Daniel Pereira e Thayse Fonseca Var Philip Georg Bennett Onde assistir

CRB e Chapecoense se enfrentam neste sábado (5), em partida válida pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo, que acontecerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió, está marcado para começar às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Disney+ (streaming), ESPN (canal fechado) e RedeTV! (canal aberto).

O CRB entra em campo com grandes expectativas para a estreia na competição. O time alagoano, que tem se destacado nos últimos anos na Série B, busca começar com o pé direito na temporada e se consolidar entre os favoritos ao acesso à Série A. A equipe promete força e determinação para brigar pelo topo da tabela desde o início.

Hayner, jogador do CRB, durante partida contra o Sport pela Copa Do Nordeste 2025. Foto: Rafael Vieira/AGIF

Por outro lado, a Chapecoense também chega com ambições para a nova edição da Série B. Após um desempenho misto nas últimas edições do torneio, a equipe catarinense se prepara para buscar a recuperação e, quem sabe, uma vaga no G4, que dá acesso à elite do futebol brasileiro. A Chapecoense tem reforços importantes e espera melhorar seu desempenho em relação às edições anteriores.

O confronto promete ser equilibrado, com ambos os times determinados a conquistar os primeiros três pontos da competição e iniciar a caminhada em busca do acesso.

Confira as informações do jogo entre CRB e Chapecoense pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X CHAPECOENSE

1º RODADA - SÉRIE B

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL;

📺 Onde assistir: Disney+, ESPN e RedeTV!

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Vitor Caetano; Matheus Ribeiro, Darlisson, Henri e Willian Bahia; Nathan Melo, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, David da Hora e Anselmo Ramon

CHAPECOENSE: João Paulo, Mailton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Walter Clar; Bruno Matias, Jiménez, Giovanni Augusto; Dentinho, Mário Sérgio e Marcinho