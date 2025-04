Ao menos em um atributo, Francis Amuzu foi um dos destaques da estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana. Na vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño, na noite de quarta-feira (2), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o ponta belga completou impressionantes sete dribles, de um total de nove tentativas, o que corresponde a um aproveitamento de 78%.

Amuzu não somente foi o líder disparado nesse quesito no jogo do Grêmio, como também de todas 12 partidas da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana disputadas até aqui. O atacante tricolor é seguido por Agustín Manzur, do Guaraní-PAR, que acertou cinco dribles no empate em 3 a 3 com o Boston River, no Uruguai.

À medida que Amuzu levou vantagem diversas vezes sobre Rodi Ferreira, lateral direito do Sportivo Luqueño, faltou parceria para dar sequência às jogadas. O camisa 9 ainda persegue seu primeiro gol com a camiseta gremista.

Amuzu participou de dois gols em sete jogos pelo Grêmio

Até aqui, em sete jogos pelo Grêmio, Amuzu deu uma assistência, para Cristian Olivera, na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O ponta belga também participou do primeiro gol no triunfo sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, na estreia no Campeonato Brasileiro. Após cruzamento seu, a bola desviou em Gustavo Scarpa e encontrou Arezo, que de peixinho mandou para as redes.

Um dos dez reforços do Grêmio para a temporada 2025, Amuzu vem se adaptando ao futebol brasileiro e sul-americano. Até então, toda carreira profissional do atacante de 25 anos havia sido construída no Anderlecht, da Bélgica.