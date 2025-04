Paysandu x Athletico-PR: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão Série B

Ficha do jogo PAY ATH 1° Rodada Campeonato Brasileiro Série B Data e Hora Sexta-feira (4), às 21h (de Brasília) Local Estádio Mangueirão, em Belém Árbitro Onde assistir Sem transmissão confirmada

Paysandu e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira (4) às 21h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto válido pela 1° rodada do Campeonato Brasileiro Série B ainda não tem transmissão confirmada.

O Paysandu chega embalado com 11 jogos de invencibilidade e para esta partida tem quase todo o elenco à disposição, com apenas Kevyn como desfalque certo, entregue ao departamento médico.

O Athletico-PR, por sua vez, busca se recuperar da eliminação do Campeonato Paranaense e começar a temporada no Brasileirão com uma vitória. O técnico Maurício Barbieri poderá contar com reforços como Habraão, Fabrizio Peralta e Renan Peixoto, que não jogaram o Estadual. Julimar segue como desfalque, enquanto Dudu e Esquivel ainda são dúvidas.

As equipes se enfrentaram 13 vezes, o Furacão soma oito vitórias contra apenas uma do Paysandu. Além de quatro empates.

Luiz Fernando comemora gol em Athletico-PR x Guarany de Bagé. (foto: Gabriel Machado/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Paysandu x Athletico-PR

1° Rodada - Campeonato Brasileiro Série B

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém;

📺 Onde assistir: sem transmissão confirmada

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Bryan, Quintana, Ramon Martinez e PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Marlon; Delvalle (Borasi), Rossi e Nicolas.

continua após a publicidade

ATHLETICO-PR: Mycael; Dudu, Tobias Figueiredo, Léo e Fernando; Felipinho, Raul e Zapelli; Velasco, Luiz Fernando e Alan Kardec.