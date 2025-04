Goiás x Amazonas: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão Série B

Ficha do jogo GOI AMA 1° Rodada Campeonato Brasileiro Série B Data e Hora Sexta-feira (4), às 19h (de Brasília) Local Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia Árbitro Onde assistir

Goiás e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 19h (de Brasília) no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. O confronto válido pela 1° rodada do Campeonato Brasileiro Série B terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view) e dos canais de streaming Amazon Prime e Zapping TV.

O Goiás começou a temporada com o pé direito após vencer o Brasiliense e avançar para a final da Copa Verde, contra o Paysandu no dia 9 de abril. Por isso o técnico Jair Ventura não deve entrar com força máxima na estreia do campeonato.

O Amazonas, por sua vez, também começa o ano de maneira positiva. A equipe venceu o Nacional por 2 a 1 e conquistou o título amazonense.

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes e o Goiás saiu vencedor em ambas partidas.

✅ FICHA TÉCNICA

Goiás x Amazonas

1° Rodada - Campeonato Brasileiro Série B

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia;

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e dos canais de streaming Amazon Prime e Zapping TV;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava (Régis); Welliton Matheus, Arthur Caíke e Pedrinho. Técnico: Jair Ventura.

Amazonas: Renan; Akapo, Wellington Nascimento, Fabiano e Rafael Monteiro; Robertinho, Larry Vásquez, Rafael Tavares; Cocote, Varanda e Vitão (Henrique Almeida). Técnico: Eduardo Barros.