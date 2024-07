CRB e Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

CRB e Santos se enfrentam neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió (AL), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão Série B. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre CRB e Santos (onde assistir, horário, local e arbitragem).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

CRB x Santos

Brasileirão Série B - 18ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 18h30

📍 Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Fernanda Kruger e Lucas Torquato Guerra

📺 VAR: Daniel Victor Costa Silva

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRB (Técnico: Daniel Paulista)

Matheus Albino; Ryan, Fábio Alemão, Gustavo Henrique, Diogo Hereda; Falcão, João Pedro, Léo Pereira, Gegê (Chay), Kleiton; Anselmo Ramon.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.