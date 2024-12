Handebol de areia: quais são as diferenças nas regras?

O handebol de areia é uma versão mais dinâmica e ágil do handebol tradicional, adaptada para ser jogada em terrenos arenosos, como praias. Embora compartilhe fundamentos semelhantes ao handebol de quadra, a modalidade apresenta diferenças significativas em suas regras, formato de jogo e estilo.

Com equipes menores, jogadas mais rápidas e pontuação diferenciada, o handebol de areia oferece um espetáculo único, que vem conquistando fãs ao redor do mundo. Entenda abaixo as principais diferenças entre a versão de areia e o versão tradicional, e como essas mudanças impactam o jogo.

Como funciona o handebol de areia?

A versão de areia é disputado em um campo menor, com dimensões de 27m x 12m, e com equipes formadas por quatro jogadores (três na linha e um goleiro). O jogo é dividido em dois tempos de 10 minutos cada, com pausas rápidas e mudanças constantes de jogadores.

Uma característica marcante da versão de areia é a pontuação dinâmica. Jogadas espetaculares, como gols acrobáticos ou marcados por goleiros, valem dois pontos, incentivando a criatividade dos atletas. Já no handebol tradicional, todos os gols têm o mesmo valor, independentemente da execução.

Diferenças nas regras da versão de areia

Dimensão e superfície do campo

Enquanto o handebol tradicional é jogado em quadras de 40m x 20m, o handebol de areia acontece em espaços menores, com piso de areia, o que dificulta movimentos rápidos e exige maior força física dos jogadores.

Número de jogadores

No handebol tradicional, cada equipe tem sete jogadores em quadra, enquanto na versão de areia são apenas quatro. Essa redução torna o jogo mais ágil, com maior foco na técnica individual e na velocidade.

Pontuação diferenciada

Uma das maiores diferenças está no sistema de pontuação. A versão de areia, gols simples valem um ponto, enquanto jogadas espetaculares, como giros de 360° ou gols marcados pelo goleiro, valem dois pontos. Esse sistema incentiva a criatividade e torna o jogo mais emocionante.

Estilo de jogo

No handebol de areia, o contato físico é reduzido, e a fluidez das jogadas é priorizada. Além disso, o goleiro pode atuar como jogador de linha em determinados momentos, ampliando as possibilidades ofensivas.

Dinâmica de substituições e desempates

Na versão de areia, as substituições são ilimitadas e podem ser feitas a qualquer momento, aumentando o ritmo da partida. Além disso, em caso de empate, a decisão é feita através de um "shootout," uma espécie de disputa individual entre goleiros e atacantes, semelhante a pênaltis, mas com maior movimentação.

A evolução do handebol de areia

Desde sua introdução como uma modalidade oficial nos anos 1990, a versão de areia tem crescido em popularidade, com competições internacionais organizadas pela Federação Internacional de Handebol (IHF). Seu formato rápido e dinâmico atrai novos públicos e se adapta perfeitamente a eventos ao ar livre.