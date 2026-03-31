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Coritiba x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Gigante da Colina e Coxa se enfrentam neste quarta-feira (31), às 20h30 (de Brasília)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/03/2026
20:53
Coritiba e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h30 (de Brasília) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraCoritiba e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h30 (de Brasília) (Foto: Arte Lance!)
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Coritiba e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 20h30 (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

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Ficha do jogo

Coritiba-escudo-onde-assistir
CFC
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
9ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira, 31 de março de 2026
Local
Estádio Couto Pereira
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)
Var
Daiane Muniz (SP)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no SportTV

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Como chegam Coritiba e Vasco para o confronto?

O Coxa busca se recuperar após a derrota para o arquirrival Athletico-PR na última rodada; os alviverdes vêm fazendo uma boa campanha no Brasileirão e ocupam atualmente a 7ª posição, com 13 pontos, mas não poderão contar com os lesionados Pedro Morisco, Rodrigo Rodrigues e Benassi, além do suspenso Maicon.

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Já o Cruz-Maltino tentará manter o bom momento iniciado com a chegada do técnico Renato Gaúcho; desde então, a equipe segue invicta, com três vitórias e um empate, resultados que tiraram o time do fundo da tabela e o colocaram na 9ª posição, com 11 pontos. Para o confronto, o Vasco terá desfalques importantes: Spinelli (lesão no tornozelo), Cuiabano (desconforto na coxa), além de Andrés Gómez (suspenso) e Puma Rodríguez, que retorna da Data Fifa.

Cuiabano durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Cuiabano durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X VASCO
BRASILEIRÃO - 9ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 31 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Couto Pereira
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

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Provável escalação do Coritiba

Pedro Rangel; JP Chermont (Tinga); Rodrigo Moledo, Tiago e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino Hinestroza e David.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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