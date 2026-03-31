Coritiba x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Coritiba e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 20h30 (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

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Ficha do jogo CFC VAS 9ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quarta-feira, 31 de março de 2026 Local Estádio Couto Pereira Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC) Var Daiane Muniz (SP) Onde assistir

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Como chegam Coritiba e Vasco para o confronto?

O Coxa busca se recuperar após a derrota para o arquirrival Athletico-PR na última rodada; os alviverdes vêm fazendo uma boa campanha no Brasileirão e ocupam atualmente a 7ª posição, com 13 pontos, mas não poderão contar com os lesionados Pedro Morisco, Rodrigo Rodrigues e Benassi, além do suspenso Maicon.

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Já o Cruz-Maltino tentará manter o bom momento iniciado com a chegada do técnico Renato Gaúcho; desde então, a equipe segue invicta, com três vitórias e um empate, resultados que tiraram o time do fundo da tabela e o colocaram na 9ª posição, com 11 pontos. Para o confronto, o Vasco terá desfalques importantes: Spinelli (lesão no tornozelo), Cuiabano (desconforto na coxa), além de Andrés Gómez (suspenso) e Puma Rodríguez, que retorna da Data Fifa.

Cuiabano durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X VASCO

BRASILEIRÃO - 9ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 31 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Couto Pereira

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

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Provável escalação do Coritiba

Pedro Rangel; JP Chermont (Tinga); Rodrigo Moledo, Tiago e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino Hinestroza e David.

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