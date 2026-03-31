Fellipe Bastos detalha relação com o Vasco e avalia cenário do clube

Fellipe Bastos detalhou a sua relação emocional com o Vasco e avaliou o atual momento da equipe. Em entrevista ao Lance!, o ex-joagdor explicou os motivos que o levaram às lágrimas durante a exibição do programa "Seleção Sportv" logo após a goleada cruz-maltina por 6 a 0 sobre o Santos. Ele ressaltou que a comoção ocorreu devido à oportunidade inédita de acompanhar a partida ao lado dos filhos, torcedores do clube, durante um final de semana de folga em casa.

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Durante a conversa, Fellipe Bastos relatou que a sua rotina profissional de viagens impedia a convivência familiar aos finais de semana desde o nascimento de seus filhos. O ex-jogador destacou que a vitória expressiva representou mais do que o resultado construído em campo e que marcou um momento de resgate para os torcedores do clube, que enfrentaram frustrações e dificuldades ao longo das últimas temporadas.

— Quando eu falo de Vasco, eu me lembro de muita coisa que eu vivi lá dentro, óbvio. Mas o Vasco transcendeu minha família. Meus filhos são Vasco e é uma coisa que, naquele dia, naquele 6 a 0, foi um final de semana estranho que eu estava dentro de casa. Geralmente agora, quando eu paro, ou estou trabalhando ou estou viajando, e eu estava em casa com eles e a gente acabou vivendo um momento que eu nunca vivi na minha vida do lado deles — iniciou Fellipe Bastos, que continuou.

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— E esse 6 a 0 foi além. Porque o Vasco precisava voltar, o Vasco é um time que o torcedor vascaíno sofreu nos últimos anos, e aquele dia foi um dia de alegria mesmo. E aí, realmente, me senti muito emocionado, não pelo 6 a 0 só, mas é um resgate de um clube que merece voltar a ser feliz, um torcedor que merece voltar a ser feliz, que merece voltar a ser campeão — afirmou.

O Vasco goleou o Santos por 6 a 0 no Brasileirão de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Avaliação do momento do Vasco

Ao analisar o cenário atual do Vasco da Gama, Fellipe Bastos demonstrou otimismo em relação ao caminho trilhado pela instituição e classificou a goleada sobre a equipe santista como uma virada de chave. Embora descarte a conquista do título do Brasileirão no atual momento, o ex-jogador valorizou o desempenho do time na disputa da Copa do Brasil e ressaltou que o elenco segue na direção correta para voltar a disputar troféus.

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— Tanto que eu falo: "Ah, o Vasco vai ser campeão brasileiro?". Eu acho que não também, mas pode brigar para ser campeão da Copa do Brasil, que bateu na trave. Mas é isso, o Vasco está no caminho certo e aquele dia foi, para mim, a virada de chave do Vasco da Gama — concluiu Felipe Bastos.

Fellipe Bastos foi o covidado do "Fut & Papo", do Lance! (Foto: Lance!)

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