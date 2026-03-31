Joia vive grande fase na base e mira novas oportunidades no profissional do Vasco

Um dos principais nomes da base do Vasco, o atacante Andrey Fernandes vem chamando atenção neste início de temporada pelo desempenho no time sub-20. Artilheiro da equipe em 2026 e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da categoria, a joia da Colina vive grande fase e se consolida como uma das principais promessas do clube.

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Com números expressivos, Andrey soma oito gols em 12 jogos na temporada atual. mantendo uma ótima regularidade. No Brasileiro e Carioca Sub-20, o atacante só não balançou as redes em uma partida no sub-20 neste ano.

O bom momento atual reforça a evolução do atacante em relação à temporada passada. Em 2025, Andrey atuou em 40 jogos, com 19 gols e 3 assistências, uma média de 0,55 participações em gol por partida. Neste período, foi campeão da Copa do Brasil Sub-17, terminando como artilheiro mesmo entrando na metade da competição, conquistou o Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira e também o Campeonato Carioca Sub-20, além de ter sido convocado para a Copa do Mundo da Sub-17.

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Andrey pede espaço no time principal do Vasco (Foto: Reprodução)

Em meio ao destaque nas categorias de base, Andrey também vem tendo oportunidades junto ao elenco principal, onde foi relacionado para quatro jogos na temporada, atuando contra o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. O atacante segue focado em manter o bom desempenho para continuar sendo observado de perto pela comissão técnica.

O Vasco retorna aos gramados pelo Brasileiro Sub-20 na próxima quinta (2), às 15h, para o duelo com o Cruzeiro.

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