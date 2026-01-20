Coritiba e São Joseense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense 2026. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).

O Coxa é o líder do Grupo B, com 7 pontos, e pode garantir a classificação antecipada em caso de vitória. Já o Lobo ocupa a terceira colocação do Grupo A, com 7 pontos, e também pode se classificar com antecedência se vencer e o FC Cascavel não ganhar.

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 1 a 0 contra o Athletico, na Arena da Baixada, na segunda partida com o time principal. Antes, venceu o Maringá pelo mesmo placar, também fora de casa.

O técnico Fernando Seabra deve fazer duas mudanças em relação ao jogo anterior. O zagueiro Tiago Cóser e o lateral-esquerdo Bruno Melo tendem a ser poupados para as entradas de Jacy e João Almeida, respectivamente.

O São Joseense venceu o Operário-PR por 1 a 0, na Vila Capanema, e se recuperou na tabela. O Lobo vinha de dois jogos de jejum, com uma derrota para o Andraus e um empate com o Cianorte.

O técnico Ageu Gonçalves deve manter a mesma formação do último jogo, embora tenha dúvida no ataque. O treinador estuda a saída de um atacante para a entrada de um volante.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e São Joseense pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X SÃO JOSEENSE

5ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima

🚩 Assistentes: Andrey Luiz de Freitas e Bruno Fernando Rohling

🖥️ Quarto árbitro: Mateus Felipe Gonçalves de Lima

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy e João Almeida; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha.

SÃO JOSEENSE (Técnico: Ageu Gonçalves)

Diego Monteiro; Murilo, Rodolfo Filemon, Caio Cesar e Pedrinho; Felipe Vieira, Dener e João Mafra; Juninho (Júlio Rusch), Niltinho e Lucas Gaúcho.

