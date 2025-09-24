Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Em confronto direto, Coritiba e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo da 28ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

continua após a publicidade

O Coxa perdeu a liderança na rodada passada e está na segunda colocação, com 47 pontos, enquanto o Tigre vem logo atrás, na terceira colocação, com 46 pontos. O Goiás é o líder, com 49 pontos.

Coritiba x Criciúma CFC CRI 28ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Quinta-feira, 25 de setembro de 2025, às 19h (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Lucas Canetto Bellote (SP) Assistentes Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

➡️ Veja a tabela completa da Série B

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de derrota por 1 a 0 para o América-MG, fora de casa, e conheceu o segundo revés nos últimos quatro jogos. Em casa, o Coxa está invicto há seis partidas, mas só tem uma vitória nesse período.

continua após a publicidade

O treinador Mozart tem os retornos do volante Filipe Machado e do atacante Clayson, que cumpriram suspensão. No meio, Josué deve voltar a ser titular após atuar por 15 minutos no último jogo.

O Criciúma venceu o CRB por 1 a 0, em casa, e está invicto há sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. A última derrota foi por 1 a 0 para o Operário-PR, fora de casa, em 1 de agosto. No returno, o Tigre tem a melhor campanha (5V, 2E, 1D), com aproveitamento de 70,8%, ao lado do Athletico.

continua após a publicidade

Para o jogo, o técnico Eduardo Baptista tem a volta do zagueiro Luciano Castán, que estava suspenso, e entra na vaga de Luiz Henrique. Já o volante Leo Naldi, que saiu no segundo tempo da última partida com dores musculares, é dúvida. Caso seja vetado, Matheus Trindade assume.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Criciúma pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CRICIÚMA

28ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quinta-feira (25), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

🚩 Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Walisson (Filipe Machado), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson (Vini Paulista) e Gustavo Coutinho.

CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista)

Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi (Matheus Trindade), Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas.