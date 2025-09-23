Coritiba vê rivais se aproximarem e quer ‘atmosfera de final’ contra o Criciúma

Com gordura dentro do G-4, o Coritiba viu os rivais se aproximarem na tabela e quer "atmosfera de final" no confronto direto desta semana. O Coxa recebe o Criciúma, que tem um ponto a menos, na quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 28ª rodada da Série B.

O time alviverde vem de derrota por 1 a 0 para o América-MG, fora de casa, e perdeu a liderança para o Goiás, que tem um ponto a mais (48x47). Além disso, o terceiro Tigre e o quarto Novorizontino chegaram a 46 e 43 pontos, respectivamente.

Já o rival Athletico, primeiro time fora do G-4, está apenas a cinco pontos na tabela. Essa diferença para o quinto já chegou a nove pontos.

- Quinta-feira é criar uma atmosfera de final, porque nós vamos enfrentar um time do G-4 e é importante que o torcedor nos apoie, vá em grande número. Agora nós estamos na reta final da competição e precisamos do suporte deles, como eles sempre fizeram até agora nessa competição - pediu Mozart, em entrevista coletiva.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa agora tem 75,6% de chance de acesso. Goiás (82,5%) e Criciúma (76,5%) já o ultrapassaram.

A 11 rodadas do fim, o Coritiba tem seis jogos em casa e cinco fora. No Couto, o time coxa-branca está invicto há seis partidas, mas só tem uma vitória no período e caiu para o oitavo melhor aproveitamento (66,7%). Apesar da oscilação, teve apenas uma derrota em 13 confrontos (7V, 5E, 1D) diante do torcedor.

Como visitante, possui o segundo melhor rendimento da Segundona: 50% (6V, 3E, 5D). No momento, com uma partida a mais, o Coritiba tem mais pontos que o Athletico (21x20), que alcançou o aproveitamento de 51,3%.

Próximos jogos do Coritiba na Série B