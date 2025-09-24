Coritiba lança camisa em homenagem ao título da Série B de 2007

O Coritiba lançou uma camisa nesta quarta-feira (24) para comemorar o primeiro título da Série B. O uniforme 3 foi nomeado como “Alma Guerreira”.

A camisa é uma homenagem à conquista da Segundona de 2007 e tem listras horizontais verdes e brancas. O calção será verde e as meias seguirão o mesmo padrão da camiseta.

O Coxa estreará o conjunto diante do Criciúma na quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B, no Couto Pereira. A equipe alviverde é a segunda colocada, com 47 pontos.

A escolha da data e do jogo não é por acaso. Quando a camisa foi lançada pela primeira vez há 18 anos, ela estreou justamente diante do Tigre, pela Segundona daquele ano. A fornecedora também era a Diadora.

Até por isso, dois ex-jogadores que participaram daquela campanha foram os "garotos propagandas" do lançamento: os atacantes Keirrison e Henrique Dias. Além deles, jogadores e atletas dos elencos masculino e feminino também estiveram como modelos.

- Aquele ano de 2007 foi um ano de muitos desafios para nós, mas conseguimos vencer todos eles. Foi um momento muito marcante. Essa camisa de 2025 está simplesmente linda. Revive aquele momento importante e representa bem o que é o Coritiba - avaliou o K9.

O preço da camisa do Coritiba

A camisas chega ao público na versão Squadra, a mesma utilizada pelos atletas. A versão torcedor, como foi feita em outros uniformes, não está disponível.

O novo uniforme está disponível nas versões masculina, feminina e infantil nas lojas físicas da Coxa Store e na online. O modelo varia de R$ 459,99 a R$ 509,99.

