Coritiba empresta jovem atacante para clube do Uruguai

O atacante Brandão, 21 anos, será emprestado novamente pelo Coritiba na temporada. Ele acertou com o Danubio, do Uruguai, até o final do ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador, que treinava em separado do elenco principal, viaja para Montevidéu nesta quarta-feira (6) para realizar exames médicos e assinar contrato. A equipe uruguaia disputará apenas o campeonato nacional, já que foi eliminada na primeira fase da Sul-Americana.

Esse será o segundo empréstimo do Brandão em 2025. De fevereiro a julho, ele atuou pelo Felgueiras, da segunda divisão de Portugal, onde fez 10 partidas e marcou dois gols.

continua após a publicidade

Brandão não tinha espaço no Coritiba

Brandão nunca esteve nos planos do técnico Mozart e única partida disputada neste ano foi na estreia do Campeonato Paranaense contra o Londrina, em 12 de janeiro. Na ocasião, o time alternativo perdeu por 2 a 0, e o atacante foi vaiado ao ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo.

Já no ano passado, em sua primeira temporada pelo Coritiba, o atacante fez 24 jogos entre o estadual e a Série B, sendo titular em 17 deles. Ele marcou dois gols e deu uma assistência.

continua após a publicidade

Contratado em 2024, Brandão se destacou no Paranaense sub-20 pelo Londrina. Ele fez 21 gols em 23 partidas e foi o artilheiro da competição em 2023.

O contrato do atacante com o Coxa vai até o final de 2027.

Brandão realiza treino no CT da Graciosa, do Coritiba. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Coritiba tem o 11º melhor ataque da Série B

Segundo colocado da Série B, com 38 pontos, a mesma pontuação do líder Goiás, o Coritiba sofre com o sistema ofensivo. O Coxa tem apenas o 11º melhor ataque da competição, com 22 gols em 20 jogos, ao lado de Remo, Operário-PR e CRB.

O rendimento já chegou a ser o segundo pior, mas melhorou na segunda metade do primeiro turno. A equipe de Mozart, por exemplo, não marcou mais de dois gols em nenhuma partida. Volta Redonda e Botafogo-SP, dentro da ZR, são os piores ataques: apenas 14 gols.

No elenco alviverde, os centrovantes são Dellatorre e Gustavo Coutinho, que fizeram dois gols na Segundona. O artilheiro coxa-branca é o meia Josué, com cinco gols.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Por outro lado, o Coritiba tem a defesa menos vazada, com 14 gols sofridos. Os mais próximo são o Goiás e o Novorizontino, com 17.

Próximos jogos do Coritiba na Série B