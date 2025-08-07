menu hamburguer
Coritiba acerta empréstimo de atacante para time da Terceira Divisão de Portugal

Éberth, 22 anos, acertou com o União Santarém

imagem cameraÉberth comemora gol pelo Coritiba contra o PSTC, em 2024. Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press/Coritiba
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 07/08/2025
15:30
O atacante Éberth, 22 anos, foi emprestado novamente pelo Coritiba nesta quinta-feira (7). Ele acertou com o União Santarém, de Portugal, até junho de 2026.

O jogador, que treinava em separado do elenco principal, viaja para a Europa nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato. A equipe disputa a Terceira Divisão portuguesa.

Esse será o segundo empréstimo do atacante em 2025. Em fevereiro, ele foi para a Chapecoense, mas não entrou em campo e sequer chegou a ser relacionado.

Éberth não tinha espaço no Coritiba

Éberth foi relacionado em três confrontos pelo técnico Mozart e única partida disputada neste ano foi contra o Maringá, em 22 de janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. Na ocasião, o time alternativo venceu por 2 a 0, e o atacante foi substituído aos 24 minutos do segundo tempo.

Criado na base do Goiás, o atacante chegou por empréstimo ao Coritiba em 2022 e atuou pelo sub-20, sendo campeão paranaense. Em 2023, já em definitivo no Alto da Glória, ele estreou profissionalmente na última rodada da Série A, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no Couto Pereira.

Por fim, no ano passado, Éberth fez 11 jogos entre o estadual e a Série B, sendo titular em quatro deles - ele marcou dois gols no Paranaense. Ao todo, são 13 partidas com a camisa alviverde.

O contrato do atacante com o Coxa vai até o final de 2026.

Éberth marca gol diante do Galo Maringá, pelo estadual. Foto: Gabriel Thá/Coritiba

Coritiba tem o 11º melhor ataque da Série B

Segundo colocado da Série B, com 38 pontos, a mesma pontuação do líder Goiás, o Coritiba sofre com o sistema ofensivo. O Coxa tem apenas o 11º melhor ataque da competição, com 22 gols em 20 jogos, ao lado de Remo, Operário-PR e CRB.

O rendimento já chegou a ser o segundo pior, mas melhorou na segunda metade do primeiro turno. A equipe de Mozart, por exemplo, não marcou mais de dois gols em nenhuma partida. Volta Redonda e Botafogo-SP, dentro da ZR, são os piores ataques: apenas 14 gols.

No elenco alviverde, os centrovantes são Dellatorre e Gustavo Coutinho, que fizeram dois gols na Segundona. O artilheiro coxa-branca é o meia Josué, com cinco gols.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Por outro lado, o Coritiba tem a defesa menos vazada, com 14 gols sofridos. Os mais próximo são o Goiás e o Novorizontino, com 17.

Próximos jogos do Coritiba na Série B

  • Coritiba x Chapecoense: sexta (8), às 21h35, Couto Pereira
  • Novorizontino x Coritiba: quinta (14), às 21h35, estádio Jorge Ismael de Biasi
  • Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira

