Coritiba acerta empréstimo de atacante para time da Terceira Divisão de Portugal
Éberth, 22 anos, acertou com o União Santarém
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Éberth, 22 anos, foi emprestado novamente pelo Coritiba nesta quinta-feira (7). Ele acertou com o União Santarém, de Portugal, até junho de 2026.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Coritiba empresta jovem atacante para clube do Uruguai
Futebol Nacional06/08/2025
- Futebol Nacional
Coritiba tem sequência contra concorrentes para aumentar distância no G-4 da Série B
Futebol Nacional06/08/2025
- Futebol Nacional
Ex-Coritiba e Londrina anuncia aposentadoria aos 37 anos
Futebol Nacional05/08/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O jogador, que treinava em separado do elenco principal, viaja para a Europa nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato. A equipe disputa a Terceira Divisão portuguesa.
Esse será o segundo empréstimo do atacante em 2025. Em fevereiro, ele foi para a Chapecoense, mas não entrou em campo e sequer chegou a ser relacionado.
Éberth não tinha espaço no Coritiba
Éberth foi relacionado em três confrontos pelo técnico Mozart e única partida disputada neste ano foi contra o Maringá, em 22 de janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. Na ocasião, o time alternativo venceu por 2 a 0, e o atacante foi substituído aos 24 minutos do segundo tempo.
Criado na base do Goiás, o atacante chegou por empréstimo ao Coritiba em 2022 e atuou pelo sub-20, sendo campeão paranaense. Em 2023, já em definitivo no Alto da Glória, ele estreou profissionalmente na última rodada da Série A, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no Couto Pereira.
Por fim, no ano passado, Éberth fez 11 jogos entre o estadual e a Série B, sendo titular em quatro deles - ele marcou dois gols no Paranaense. Ao todo, são 13 partidas com a camisa alviverde.
O contrato do atacante com o Coxa vai até o final de 2026.
Coritiba tem o 11º melhor ataque da Série B
Segundo colocado da Série B, com 38 pontos, a mesma pontuação do líder Goiás, o Coritiba sofre com o sistema ofensivo. O Coxa tem apenas o 11º melhor ataque da competição, com 22 gols em 20 jogos, ao lado de Remo, Operário-PR e CRB.
O rendimento já chegou a ser o segundo pior, mas melhorou na segunda metade do primeiro turno. A equipe de Mozart, por exemplo, não marcou mais de dois gols em nenhuma partida. Volta Redonda e Botafogo-SP, dentro da ZR, são os piores ataques: apenas 14 gols.
No elenco alviverde, os centrovantes são Dellatorre e Gustavo Coutinho, que fizeram dois gols na Segundona. O artilheiro coxa-branca é o meia Josué, com cinco gols.
Por outro lado, o Coritiba tem a defesa menos vazada, com 14 gols sofridos. Os mais próximo são o Goiás e o Novorizontino, com 17.
Próximos jogos do Coritiba na Série B
- Coritiba x Chapecoense: sexta (8), às 21h35, Couto Pereira
- Novorizontino x Coritiba: quinta (14), às 21h35, estádio Jorge Ismael de Biasi
- Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira
- Matéria
- Mais Notícias