Coritiba tem sequência contra concorrentes para aumentar distância no G-4 da Série B

O Coritiba vai enfrentar três concorrentes diretos na briga por acesso na Série B em maio. Vice-líder, o Coxa pode aumentar a distância dentro do G-4 e melhorar a gordura dentro da tabela.

A equipe alviverde encara duas equipes dentro do grupo que sobe à elite do futebol brasileiro e outro que está na cola. Atualmente, a distância para o quinto colocado, Cuiabá, é de seis pontos.

O clube paranaense começa a maratona diante da Chapecoense na sexta-feira (8), às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira. A Chape é a quarta colocada, com 33 pontos, cinco abaixo do Coritiba. No primeiro turno, vitória coxa-branca por 2 a 1, na Arena Condá.

Depois, o Coxa visita o Novorizontino, atual terceiro colocado, na quinta-feira (14). O time do interior paulista possui 35 pontos, três a menos que a equipe do Alto da Glória. Eles se encontram no primeiro turno e empataram em 0 a 0, no Couto Pereira.

Por fim, o Coritiba recebe o Remo no sábado (23) para fechar a trinca de postulantes ao acesso. O Azulino, sexto colocado com 30 pontos, oito pontos atrás do Coxa, foi do único deles que venceu o time de Mozart por 1 a 0, no Mangueirão.

- Sabemos o que queremos, o acesso para nós não chega. Queremos lutar pelo título. E, se queremos isso, temos que mostrar esse espírito de grupo que mostramos mais uma vez. Nos últimos jogos, tínhamos pecado em algumas situações - afirmou Josué ao canal Desimpedidos após vencer o Vila Nova por 2 a 1, com um a menos, fora de casa.

De acordo com o site Chance de Gol, o Coritiba tem 86,8% de acesso nas 18 rodadas restantes. Já a probabilidade de título é de 31,4%.

Campanhas do Coritiba dentro e fora de casa na Série B

O Coxa tem o segundo melhor aproveitamento como mandante na Segundona, com 74,1%: seis vitórias, dois empates e uma derrota em nove partidas. O líder no quesito é o Novorizontino, com 75,8%, e invicto em casa, com sete vitórias e três empates em 10 jogos.

Como visitante, o Coritiba também possui a segunda melhor campanha, cinco vitórias, três empates e três derrotas em 11 confrontos, com um aproveitamento de 54,5%. O Goiás é quem tem um aproveitamento acima, de 56,7%, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas em 10 jogos.

Diante da torcida, Coritiba é o segundo melhor mandante da Série B. Foto: Divulgação/Coritiba

Coritiba encerra jejum na Série B

Com a vitória diante do Tigre, o Coxa encerrou uma sequência de três jogos sem vencer: uma derrota e dois empates - o último triunfo tinha sido por 1 a 0 diante do CRB, em Maceió, em 10 de julho.

Neste jejum, a equipe coxa-branca levou 5 a 2 do Paysandu no Couto Pereira, depois visitou o Athletic e empatou em 1 a 1, mesmo placar ao enfrentar o Amazonas, novamente em casa. Os três times brigam contra o rebaixamento.

O mau momento fez o Coritiba perder a liderança para o Goiás no fim do primeiro turno e agora possui a mesma pontuação (38 pontos), mas perde no saldo de gols: 9 a 8.

