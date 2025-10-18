Coritiba e Athletico se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B. O Atletiba será transmitido ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Coxa segue na liderança isolada, com 56 pontos, três pontos acima do vice-líder Criciúma, enquanto o Furacão está na sétima posição, com 49 pontos, a três pontos do Goiás, último time dentro do G-4.

Coritiba x Athletico CFC CAP 33ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal, e encerrou a sequência de três triunfos seguidos. Já em casa, a última derrota foi por 2 a 0 para o Criciúma, pela 28ª rodada, em 25 de setembro.

O treinador Mozart tem o retorno do atacante Lucas Ronier, que desfalcou o time em três jogos e voltou antes do esperado. A projeção de recuperação da lesão muscular era de um mês, mas ele retomou os treinos em menos de três semanas e deve ficar no banco. Já o volante Wallisson cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Filipe Machado entra no time titular. Na lateral direita, Alex Silva pode ser a surpresa para a saída de Zeca.

O Athletico empatou com o Avaí em 1 a 1, na Arena da Baixada, e vive um jejum de três jogos sem vencer, com duas derrotas e uma igualdade. O Furacão não vence desde o 1 a 0 contra o Operário-PR, em 27 de setembro, pela 29ª rodada.

Para o jogo, o técnico Odair Hellmann não tem o zagueiro Carlos Terán e o atacante Mendoza, expulsos na última partida. O zagueiro Léo Pelé e o volante Felipinho disputam uma vaga, enquanto o meio-campista Patrick retorna ao time titular. No ataque, há dúvida entre Luiz Fernando e Julimar.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Athletico pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X ATHLETICO

33ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca (Alex Silva), Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Clayson (Lucas Ronier), Iury Castilho e Gustavo Coutinho.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Aguirre, Arthur Dias e Léo Pelé (Felipinho); Benavídez, Zapelli, Patrick e Léo Derik; Dudu, Luiz Fernando (Julimar) e Viveros.