Coritiba x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Coxa e Furacão estão separados por sete pontos Série B
Coritiba e Athletico se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B. O Atletiba será transmitido ao vivo pela Disney+ (streaming pago).
O Coxa segue na liderança isolada, com 56 pontos, três pontos acima do vice-líder Criciúma, enquanto o Furacão está na sétima posição, com 49 pontos, a três pontos do Goiás, último time dentro do G-4.
Coritiba x Athletico
Como chegam os dois times?
O Coritiba vem de derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal, e encerrou a sequência de três triunfos seguidos. Já em casa, a última derrota foi por 2 a 0 para o Criciúma, pela 28ª rodada, em 25 de setembro.
O treinador Mozart tem o retorno do atacante Lucas Ronier, que desfalcou o time em três jogos e voltou antes do esperado. A projeção de recuperação da lesão muscular era de um mês, mas ele retomou os treinos em menos de três semanas e deve ficar no banco. Já o volante Wallisson cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Filipe Machado entra no time titular. Na lateral direita, Alex Silva pode ser a surpresa para a saída de Zeca.
O Athletico empatou com o Avaí em 1 a 1, na Arena da Baixada, e vive um jejum de três jogos sem vencer, com duas derrotas e uma igualdade. O Furacão não vence desde o 1 a 0 contra o Operário-PR, em 27 de setembro, pela 29ª rodada.
Para o jogo, o técnico Odair Hellmann não tem o zagueiro Carlos Terán e o atacante Mendoza, expulsos na última partida. O zagueiro Léo Pelé e o volante Felipinho disputam uma vaga, enquanto o meio-campista Patrick retorna ao time titular. No ataque, há dúvida entre Luiz Fernando e Julimar.
➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +
Confira as informações do jogo entre Coritiba e Athletico pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X ATHLETICO
33ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Zeca (Alex Silva), Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Clayson (Lucas Ronier), Iury Castilho e Gustavo Coutinho.
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Aguirre, Arthur Dias e Léo Pelé (Felipinho); Benavídez, Zapelli, Patrick e Léo Derik; Dudu, Luiz Fernando (Julimar) e Viveros.
