O zagueiro Jacy se emocionou antes do clássico entre Coritiba e Athletico, marcado para domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B. O jogador revelou um drama vivido pela mãe, Antônia Claudia, e dedicou o bom momento em campo para ela.

A mãe do defensor alviverde está internada há mais de duas semanas por questões de saúde, mas Jacy optou por seguir atuando pelo Coxa na Série B. Desde a internação, ele esteve em campo em quatro jogos: Avaí, Botafogo-SP, Atlético-GO e Cuiabá.

- Eu só tento contribuir com o que ela me passou. Nesse último jogo, entrei com a camisa dedicada a ela. Está passando por um momento complicado, difícil, mas sempre fala pra mim: 'Filho, tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou'. Não no sentido de jogador, mas de ter crescido na vida, não se envolver com drogas, ser um bom pai, um bom marido - afirmou o atleta de 28 anos, em entrevista coletiva.

Jacy foi comprado por R$ 1,25 milhão, do Operário-PR, onde foi campeão estadual neste ano, durante a janela do Mundial de Clubes, em maio. No ex-clube, ele atuava como volante e voltou a ser zagueiro no Coxa.

Titular absoluto, Jacy completou 21 partidas e fez um gol. Ele tem nove vitórias, sete empates e cinco derrotas, com 54% de aproveitamento. Ao lado de Maicon, o Coritiba tem a defesa menos vazada, com 16 gols sofridos em 32 jogos.

O atleta caiu nas graças da torcida em pouco tempo, principalmente após vídeos dos bastidores do Coxa divulgarem brincadeiras em que os companheiros o chamam de "sensacional".

- Fico muito feliz de ter esse carinho da torcida. Não imaginava que seria tão bem recebido. Acredito que isso vem do fato de eu tentar representar dentro de campo, me entregar ao máximo possível. Eles têm reconhecido isso. Eu não imaginaria que eu ia chegar tão bem assim, mas eu sei o que eu plantei para estar aqui e isso me deixa muito tranquilo - completou.

Jacy, do Coritiba, é revelado pelo Athletico

Jacy estreou pelo time principal do Athletico em 2017. Foto: Fabio Wosniak/Athletico

Agora no Coritiba, Jacy foi criado e revelado pelo rival Athletico. Formado como zagueiro, ele ficou no CT do Caju de 2013 a 2017. Com a camisa rubro-negra, o atleta fez apenas oito jogos no time profissional, entre 2016 e 2017, pelas equipes sub-23 e principal.

Depois, ele se transferiu para o Criciúma em 2018 e passou pelo futebol russo, Pouso Alegre, Rio Branco, São Joseense e Desportivo Brasil-SP até chegar ao FC Cascavel. Na Serpente, ele teve destaque nas temporadas 2022-23 e se transferiu para o Paysandu. Por fim, ficou dois anos no Operário-PR e conquistou o Paranaense de 2025 como capitão.

Panoramas de Coritiba x Athletico

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Cuiabá na última rodada, o Coritiba manteve a liderança da Série B, com 56 pontos, a seis jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de cinco pontos.

Já o Athletico vem de três jogos sem vitória, com duas derrotas e uma igualdade. O jejum fez o Furacão sair da quarta para a sétima posição, com 49 pontos - a três pontos do Goiás, quarto colocado, com 51 pontos.

Jacy e Maicon formam a zaga do Coritiba, a menos vazada da Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Expectativa de público de Coritiba x Athletico

A expectativa é de que o Couto Pereira tenha mais de 35 mil torcedores no clássico. A torcida alviverde já confirmou 35 mil check-in para o Atletiba, enquanto a carga de aproximadamente 3,8 mil ingressos para o torcedor do Furacão também acabou.

A capacidade atual do estádio é de 38.807 torcedores. A média alviverde na Segundona está em 20.740 pagantes em 16 jogos, a maior da competição.

O maior público do Coritiba no ano foi contra o Remo, com 33.679 pagantes, pela 23ª rodada da Série B, em 23 de agosto. No primeiro turno, pela 14ª rodada e em 23 de junho, o Athletico colocou 39.469 pagantes na Arena da Baixada, no maior público atleticano na temporada e também da Série B em geral.

Coritiba na Série B