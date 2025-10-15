Athletico x Avaí tem provocação de goleiro, confusão e três expulsões
César, goleiro do Leão, provocou a torcida do Furacão e gerou o tumulto
A partida entre Athletico e Avaí, pela 32ª rodada da Série B, terminou em confusão na Arena da Baixada. Após o apito final, três jogadores foram expulsos por conta do tumulto. Em campo, as equipes empataram em 1 a 1, na noite de terça-feira (14).
O desentendimento aconteceu assim que o jogo terminou. O goleiro César, do Leão da Ilha, provocou a torcida do Furacão que ficava atrás do gol e afirmou que o "Coxa é maior que vocês" - ele passou pelo Coritiba em 2020, mas nunca entrou em campo.
Jogadores do Athletico viram a cena e foram para cima do goleiro, que teve uma discussão mais acalorada com o atacante Mendoza. Os dois receberam o cartão vermelho.
Com a confusão apaziguada, o árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) foi ao monitor do VAR para analisar as imagens e decidiu expulsar mais um. O zagueiro Carlos Terán, do Furacão, foi punido por tentativa de agressão.
Súmula de Athletico x Avaí
Na súmula, depois do jogo, o árbitro Maguielson Lima Barbosa justificou a expulsão de César, do Avaí, "por trocar empurrões em ato hostil" com Mendoza, do Athletico. O atacante rubro-negro levou o cartão vermelho "por correr em direção ao goleiro da equipe adversária, trocar empurrões em ato hostil, iniciando assim uma confusão generalizada".
Já Carlos Terán, do Furacão, também foi expulso "por atingir com um soco o seu adversário, não sendo possível identificar o jogador atingido pois o mesmo estava de casaco".
Assim, Mendoza e Terán ficam fora do clássico entre Athletico e Coritiba no domingo (19), no Couto Pereira. César, do Avaí, virou desfalque diante do clássico contra o Criciúma, no mesmo dia, na Ressacada.
Athletico e Avaí na Série B
Com o empate, o Athletico chegou a três jogos sem vencer e ocupa a sétima posição, com 49 pontos - a diferença para o Goiás, último time dentro do G-4, é de três pontos. Já o Avaí é o 11º colocado, com 44 pontos, e praticamente deu adeus ao sonho do acesso.
