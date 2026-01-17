menu hamburguer
Onde Assistir

Corinthians x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão

Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Paulistão

São Paulo (SP)
Dia 17/01/2026
16:08
(Foto: Arte/Lance!)
(Foto: Arte/Lance!)
Corinthians e São Paulo protagonizam o primeiro Majestoso de 2026 neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. . O clássico terá transmissão da da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir no HBO Max com Uol Play.

As equipes possuem três pontos na competição, mas chegam em momentos distintos. Na última rodada, o Corinthians foi derrotado por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Do outro lado, o São Paulo venceu o São Bernardo por 1 a 0, no Morumbis.

Quem vai vencer? Faça a sua aposta para o Majestoso

Os treinador terão desfalques para o confronto. Dorival Júnior não deve contar com Memphis, que se recupera de um edema ósseo, e Garro, fora após uma cirurgia no punho esquerdo. Crespo não terá Ryan Francisco, André Silva e Luan, que estão no departamento médico.

Corinthians e São Paulo se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão (Foto: FÃ¡bio Giannelli/Digital Sports Press/Gazeta Press)
✅Ficha técnica

CORINTHIANS x SÃO PAULO
📅 Data e horário: domingo, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming);
🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi;
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Leandro Matos Feitosa;
📺 VAR: Adriano de Assis Miranda.

Prováveis escalações de Corinthians x São Paulo

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Alan Franco; Maik (Cédric), Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e Tapia (Calleri)

