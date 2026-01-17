Corinthians fará estreia do Brasileirão na Vila Belmiro pensando na Supercopa
Timão antecipou em um dia a estreia do Campeonato Brasileiro diante do Bahia; entenda mudança
O Corinthians chegou a um acordo com o Santos para mudar o mando de campo do seu jogo de estreia do Brasileirão, diante do Bahia, para a Vila Belmiro, na Baixada Santista. O confronto acontece na quarta-feira, dia 28 de janeiro. A escolha por abrir mão do jogo na Neo Química Arena teve influência direta da Supercopa Rei, que será disputada contra o Flamengo quatro dias depois da estreia da liga nacional, em Brasília.
A equipe só faria sua estreia no dia 29 de janeiro, mas antecipou em um dia. O objetivo é igualar o número de dias de preparação que o elenco terá para enfrentar o rubro-negro carioca na Supercopa. O Corinthians teria uma data a menos que o rival, já que a estreia do Flamengo acontece no dia 28 diante do São Paulo, na capital paulista. A mudança já foi confirmada pela CBF. A ideia da alteração partiu de uma proposta feita pelo presidente do Corinthians, Omar Stabile, e do diretor executivo do clube, Marcelo Paz.
De acordo com uma determinação de segurança pública, a cidade de São Paulo não pode receber duas partidas dos três clubes da capital no mesmo dia. Pelo fato do tricolor paulista já ter sua estreia definida para o dia 28 no Morumbis, a solução encontrada pelo Corinthians foi mandar a partida no litoral paulista e manter os quatro dias de descanso e treino.
Em troca, o Santos fará uma partida na Neo Química Arena, válida pela quinta rodada do Brasileirão contra o Red Bull Bragantino. O jogo foi mantido para o dia 25 de janeiro, feriado da cidade de São Paulo, às 16h.
