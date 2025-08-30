Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Derby será válido pela 22ª rodada da competição nacional
Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Neo Química Arena. O jogo é válido pela 22ª rodada e terá transmissão da Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
O Corinthians ocupa a 11ª colocação no Brasileirão, enquanto o Palmeiras aparece como vice-líder. Os clubes se enfrentam pela última vez na temporada, marcada por Derbys decisivos. O Timão levou a melhor no Paulistão, conquistando o título sobre o rival, e também eliminou o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro turno, o Verdão venceu por 2 a 0, na Arena Barueri.
O Timão pode ter o retorno de Memphis ao time titular. O holandês se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e entrou em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense. No lado do Verdão, Aníbal Moreno deve retornar após ter cumprido suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o Sport.
Corinthians e Palmeiras disputaram 386 clássicos ao longo da história, com 133 vitórias alvinegras, 136 triunfos do Verdão e 117 empates.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X PALMEIRAS
22ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);
📍 Local:Neo Química Arena
📺 Onde assistir: Premiere e Record;
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Felix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Charles, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão e Kayke (Memphis Depay)
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque
