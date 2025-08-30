Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Neo Química Arena. O jogo é válido pela 22ª rodada e terá transmissão da Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

Ficha do jogo COR PAL 22ª Rodada Brasileirão Data e Hora domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena (SP) Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

O Corinthians ocupa a 11ª colocação no Brasileirão, enquanto o Palmeiras aparece como vice-líder. Os clubes se enfrentam pela última vez na temporada, marcada por Derbys decisivos. O Timão levou a melhor no Paulistão, conquistando o título sobre o rival, e também eliminou o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro turno, o Verdão venceu por 2 a 0, na Arena Barueri.

➡️Futebol pede Chopp Brahma. Para torcer com mais sabor. Bora pedir!

O Timão pode ter o retorno de Memphis ao time titular. O holandês se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e entrou em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense. No lado do Verdão, Aníbal Moreno deve retornar após ter cumprido suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o Sport.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians e Palmeiras disputaram 386 clássicos ao longo da história, com 133 vitórias alvinegras, 136 triunfos do Verdão e 117 empates.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

22ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);

📍 Local:Neo Química Arena

📺 Onde assistir: Premiere e Record;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Felix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Charles, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão e Kayke (Memphis Depay)

continua após a publicidade

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque