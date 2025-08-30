Problema nas laterais pode forçar Dorival a mudar esquema do Corinthians no Derby

O Corinthians pode ter que entrar em campo contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem laterais de ofício nas duas extremidades do campo. A situação preocupa o técnico Dorival Júnior e pode obrigar uma mudança tática para o Derby.

Corinthians monitora convocados e traça plano para evitar desfalques na Copa do Brasil

Na direita, Matheuzinho passou por exames após sentir dores na coxa em Curitiba. Embora não tenha sido detectada lesão, foi constatada uma sobrecarga muscular que deve tirá-lo do clássico. Sem o titular, a alternativa imediata é improvisar, com Félix Torres surgindo como opção. Outra possibilidade é repetir a estratégia usada diante do Athletico-PR, no último jogo, quando Dorival formou uma linha de três zagueiros com Cacá, Gustavo Henrique e André Ramalho.

— Eu acho que nós temos que ter esse cuidado com os jogadores. Estamos nos processos de controle de carga de cada um, às vezes ultrapassando o limite, dentro de necessidades, dentro de uma partida muito difícil de se jogar. Vamos aguardar. Os possíveis retornos, se pudermos tê-los. Temos que ter cuidado suficiente para que não tenhamos novos jogadores ficando fora, afastados, em razão dessa sequência que nós temos. Até porque nosso elenco é bem enxuto, temos algumas dificuldades em algumas funções, estamos trabalhando para solucionar os problemas. E eles têm se avolumado, a cada semana mais uma ou duas lesões —- analisou Dorival Júnior.

No lado esquerdo, os problemas também são grandes. Matheus Bidu, titular absoluto, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e está fora. Hugo voltou a treinar após cirurgia de hérnia inguinal e fica à disposição, mas o substituto natural para a posição é Fabrizio Angileri, que tem agradado quando acionado.

Além das dificuldades nas laterais, o Corinthians também lida com ausências no ataque. Yuri Alberto segue em transição após cirurgia e tem chances de voltar apenas no confronto contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Memphis Depay retornou recentemente, mas Carrillo e José Martínez permanecem no departamento médico.

— Estamos perdendo um a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe tem começado a se encontrar, a encorpar em competições importantes. Vai sim nos fazer muita falta, caso se confirme, aquilo que a princípio nós imaginamos. Temos de buscar soluções e encontrar, como temos feitos a cada rodada. É uma pena, porque esta equipe poderia estar um pouco mais a frente, em uma condição melhor no Campeonato Brasileiro, se estivéssemos com todos em condições — afirmou Dorival Júnior.

Entre as alternativas da base, aparece João Vitor, o Jacaré, de 18 anos. O jovem já soma duas participações no profissional nesta temporada, mas Dorival pondera que ele ainda precisa de amadurecimento.

— Com relação à função da lateral, nós trouxemos há pouco Jacaré, início do trabalho com a gente. Ainda é muito pouco em relação ao que foi trabalhado e desenvolvido com os demais jogadores. É o caso do Bahia, do Gui, do Kayke, do André. Ele precisa ainda de um pouco mais de cancha, de trabalhos para que busque alguns comportamentos importantes para a função — completou o treinador.