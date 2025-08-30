Odds Especiais: 70 para Corinthians x Palmeiras e 50 para Cruzeiro x SP

A Novibet está elevando a emoção do Campeonato Brasileiro 2025 com promoções exclusivas para a 22ª rodada. Por isso, os apostadores terão acesso a odds turbinadas em dois dos confrontos mais aguardados do final de semana:

Odds 70 para o clássico Corinthians x Palmeiras (domingo, 31/08);

para o clássico (domingo, 31/08); Odds 50 para o duelo Cruzeiro x São Paulo (sábado, 30/08).

Estas ofertas representam uma oportunidade única para multiplicar seus ganhos apostando apenas R$1 em seu time favorito.

A promoção é válida exclusivamente para usuários cadastrados na plataforma. Portanto, use o código promocional Novibet para abrir sua conta.

Detalhes das promoções da Novibet para o Brasileirão

As odds especiais da Novibet para a 22ª rodada do Brasileirão 2025 foram cuidadosamente selecionadas para dois dos confrontos mais importantes da competição.

Ambas as promoções já estão disponíveis na plataforma e representam uma excelente oportunidade para apostadores que desejam aumentar seus ganhos com investimentos pequenos.

Odds 50 para Cruzeiro x São Paulo: duelo de gigantes pelo G-4

A promoção para Cruzeiro x São Paulo oferece odds 50 para novos jogadores que se registrarem com o código promocional.

O confronto, marcado para sábado (30/08) às 21h, coloca frente a frente o Cruzeiro (3º colocado) e o São Paulo (7º colocado) em uma batalha direta pelas primeiras posições.

Com o Mineirão como palco, o duelo promete ser equilibrado e decisivo para as pretensões de ambas as equipes na competição. A oferta é válida até às 20:59 do dia da partida.

Odds 70 para Corinthians x Palmeiras: O Clássico Mais Aguardado do Brasil

Para o tradicional Dérbi Paulista, a Novibet preparou odds impressionantes de 70. O confronto entre Corinthians e Palmeiras na Neo Química Arena, marcado para domingo (31/08) às 18h30, coloca em campo o vice-líder Palmeiras, que busca alcançar o topo da tabela, contra um Corinthians que precisa vencer para subir na classificação.

A rivalidade centenária e o momento distinto das equipes prometem um clássico eletrizante. Esta promoção está disponível até às 18:29 do domingo e também possui aposta máxima de R$1.

O que são Odds Especiais?

Odds especiais, também conhecidas como cotações aumentadas, são valores promocionais oferecidos por casas de apostas para eventos específicos, significativamente maiores que as odds normais do mercado.

Estas promoções permitem que os apostadores multipliquem seus potenciais ganhos em partidas selecionadas.

No caso da Novibet, as odds especiais para Corinthians x Palmeiras (70) e Cruzeiro x São Paulo (50) representam um aumento expressivo no valor do retorno potencial.

Com apenas R$1 apostado, é possível obter ganhos muito superiores aos que seriam possíveis com as odds regulares destes mercados.

Como Apostar no Brasileirão na Novibet

Para aproveitar as odds especiais da Novibet para o Brasileirão 2025, siga este passo a passo simples:

1 - Crie sua conta no site da Novibet ou faça login se já for cadastrado;

2 - Navegue até a seção Esportes e selecione Futebol e Campeonato Brasileiro;

3 - Localize os jogos promocionais (Corinthians x Palmeiras ou Cruzeiro x São Paulo);

4 - Escolha o mercado Resultado Final ou Super Odds e selecione o time que você acredita que vencerá;

5 - Coloque seu valor de aposta (máximo de R$1) e confirme sua aposta.