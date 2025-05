Corinthians x Novorizontino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo COR NOV 3ª fase (volta) Copa do Brasil Data e Hora quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Corinthians e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão da SporTV (canal fechado) e Premiere (Pay-per-view).

O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Novo Horizonte, e entra em campo com a vantagem do empate para avançar de fase na competição nacional. Caso a equipe do interior devolva o resultado, a definição da vaga será nas penalidades.

Dorival Júnior terá baixas para escalar o Timão. Memphis, Matheuzinho, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro se recuperam de lesões e devem desfalcar o Corinthians na decisão pela competição nacional. O clube alvinegro deve ter o retorno do meia Raniele.

Equipe se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Retrospecto

Corinthians x Novorizontino

10 jogos

7 vitórias do Corinthians

1 empate

2 vitórias do Novorizontino

Último jogo

Novorizontino 0 x 1 Corinthians - Terceira Fase - Copa do Brasil - jogo de ida - 30/04/2025

Dorival Júnior fará o seu sétimo jogo no comando do Corinthians. A estreia foi justamente no jogo de ida contra o Novorizontino. Desde então foram seis jogos com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

