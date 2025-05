Patrocinadora rescinde contrato com o Corinthians após três meses de parceria

O Corinthians teve seu contrato de patrocínio com a Appgas rescindido na manhã desta terça-feira (20). A companhia de distribuição de gás comunicou que não desejava mais cumprir o atual vínculo com o alvinegro, que era válido até o final da temporada. Segundo informações do portal "ge", a empresa arcará com os custos da multa prevista no acordo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A diretoria corintiana tenta contornar a situação para manter o patrocínio com a companhia, que estaria insatisfeita com alguns termos presentes no contrato, o que seria o motivo do pedido de rescisão da Appgas. O vínculo entre as partes foi assinado em fevereiro desse ano, quase dois meses após o início da gestão Augusto Melo.

A empresa ocupava o espaço no tórax da camisa alvinegra. Após o lançamento do novo uniforme do Corinthians, a marca da companhia foi mudada de lugar, saindo do centro e ocupando o lado direito, onde costumava ficar o símbolo da Nike. Nesse novo uniforme, tanto a logo da fornecedora quanto o escudo do Timão ficam centralizados no peito.

continua após a publicidade

O efeito da saída da Appgas foi mediato. No treino realizado pelo elenco na manhã desta terça-feira, a marca não estava mais presente nas placas de publicidade do CT Joaquim Grava.

Além da retirada das placas e da marca no uniforme, a companhia também encerra as ativações que fazia em dia de jogos do Corinthians na Neo Química Arena. Agora, o clube precisará procurar uma nova parceria para ocupar o local no uniforme.

continua após a publicidade

Appgas ocupava espaço central e passou marca para lateral do tórax no uniforme. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mais uma rescisão no Corinthians

Essa é a segunda rescisão de patrocínio que o Corinthians sofre em menos de um mês. No final de abril, a Viva Sorte encerrou o acordo com o clube por meio de uma decisão da Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que pertence ao Ministério da Fazenda (MF).

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Neste caso, a empresa de capitalização precisou rescindir por utilizar no seu patrocínio nome de outras marcas nos acordos. No caso do Corinthians, a empresa era estampada como Viva Timão, o que foi proibido pelo órgão.

O Corinthians havia assinado um contrato de R$ 30 milhões válido por dois anos para estampar a marcada empresa no omoplata dos uniformes da equipe profissional masculina. Até então, a equipe não colocou nenhuma outra marca neste espaço da camisa. No clássico contra o Santos, foi colocada uma mensagem pedindo doações para a vaquinha que busca quitar as dívidas com clube com a Neo Química Arena. A frase colocava o site destinado às doações: doearenacorinthians.com.br".