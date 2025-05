Herói na ida, atacante do Corinthians cobra atenção contra o Novorizontino

O Corinthians encara o Novorizontino nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, atuando no interior paulista, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Héctor Hernández.

A partida marcou a estreia de Dorival Júnior no comando do clube alvinegro. O Corinthians pode até empatar para avançar na competição nacional. Em busca do primeiro gol na Neo Química Arena, Héctor Hernández falou sobre a partida e cobrou atenção da equipe apesar da vantagem.

— Para mim, pessoalmente, foi muito importante, porque me ajudou a ter confiança, que eu vinha de um tempo sem jogar. Foi uma partida que estive bem, uma sensação boa. Tivemos a oportunidade de ganhar, não sofremos gols e levamos a vitória de lá. Agora, aqui em casa, temos que ‘matar’ o jogo desde o início. Temos que ser competitivos. Não vai ser fácil. Eles são uma equipe forte e nós temos que começar o jogo bem agressivos e convencidos de ganhar — disse o atacante espanhol em entrevista ao canal oficial do Corinthians.

Atacante marcou na vitória do jogo de ida (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

E o primeiro gol no estádio do Corinthians?

Vindo do Chaves, de Portugal, Héctor Hernández chegou ao Timão em agosto do ano passado. O atacante vive um período complicado sob o comando de Ramón Díaz, sem oportunidades na equipe titular. Desde que chegou, o espanhol atuou em 21 jogos e marcou dois gols.

Os dois gols foram marcados nesta temporada. O primeiro gol foi no empate por 1 a 1 contra o Bahia, na estreia do Brasileirão, em duelo na Arena Fonte Nova, em Salvador. O último foi na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, em Novo Horizonte.

— Tenho muita vontade de fazer meu primeiro gol na Neo Química Arena, com a torcida, com toda a gente. Tenho certeza de que, cedo ou tarde, chegará — finalizou o atacante.