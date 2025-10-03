Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Timão não vence há três jogos
Corinthians e Mirassol se enfrentam neste sábado (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no "Sportv" e no "Premiere" (pay-per-view).
Corinthians x Mirassol
O Timão tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer — duas derrotas e um empate — e reencontrar o caminho das vitórias. No momento, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.
O técnico Dorival Júnior cumpre suspensão após expulsão contra o Internacional, mas contará novamente com Yuri Alberto, que retorna após cumprir suspensão. Memphis Depay também retorna, resta saber se começa o jogo como titular ou entre os reservas.
A provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheusinho, Martinez, Ranielle, Bidu e Bidon; Yuri Alberto e Memphis.
Do outro lado, o Mirassol faz grande campanha e ocupa a quinta posição, com 43 pontos. Apesar do bom momento na tabela, o time de Rafael Guanaes não vence há duas rodadas — empatou com o Red Bull Bragantino e perdeu para o Atlético-MG.
Os desfalques do Leão são Chico da Costa, Edson Carioca e PH, lesionados, além de Neto Moura, suspenso.
A provável escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Matheus Bianqui, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Alesson e Cristian.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X MIRASSOL
CAMPEONATO BRASILEIRO - 27ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 4 de outubro, 21h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Anderson Moraes Coelho (SP)
🏁VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)
⚽Prováveis escalações
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheusinho, Martinez, Ranielle, Bidu e Bidon; Yuri Alberto e Memphis.
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Matheus Bianqui, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Alesson e Cristian.
