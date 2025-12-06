Corinthians terá dois reforços contra o Juventude; veja provável escalação

O Corinthians finalizou a preparação para o duelo contra o Juventude, em treinamento realizado neste sábado (6), no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. A partida marca a última rodada do Campeonato Brasileiro.

Dorival Júnior promoveu dois exercícios táticos, e finalizou a atividade com um treinamento de bolas paradas. O elenco do Timão também fez um trabalho específico na academia, visando aperfeiçoar a parte física.

O treinador terá duas novidades para o duelo. Matheuzinho, que cumpriu suspensão na derrota contra o Fortaleza, estará à disposição de Dorival Júnior. Além do lateral-direito, o volante Charles, que ficou fora do último jogo por determinação do STJD, também pode pintar na equipe do Corinthians.

Por outro lado, Dorival Júnior não deve ter três jogadores para a partida. Memphis iniciou o processo de transição após um edema ósseo no joelho esquerdo, mas será preservado contra Juventude. Garro, com um problema na panturrilha, e Yuri Alberto, com uma lesão no adutor da coxa, estão no departamento médico e desfalcam o Corinthians.

O foco da comissão técnica é ter todo o elenco saudável para a partida contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (10), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Por isso, a tendência é que Dorival Júnior escale uma equipe mista.

O Timão deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Angileri; Martínez, André e Breno Bidon; Dieguinho, Gui Negão e Vitinho.

Timão encara o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Anota aí!

A partida será neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em décimo lugar, o Corinthians precisa vencer para garantir uma vaga na próxima Sul-Americana sem depender de outros resultados. O Juventude é o penúltimo colocado e entra em campo rebaixado.