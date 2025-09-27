Corinthians x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão da Record (Tv Aberta), Premiere (Pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).

Ficha do jogo COR FLA Brasileirão 25ª rodada Data e Hora Domingo, 28 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, São Paulo (SP) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Será uma partida de cenários opostos na Neo Química Arena. O Corinthians vem de uma derrota por 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. Na sexta-feira (26), membro de torcidas organizadas foram ao CT Dr. Joaquim Grava protestar contra as últimas atuações da equipe.

O Flamengo vive uma fase completamente diferente. Na quinta-feira (25), o clube foi derrotado por 1 a 0 para o Estudiantes, na Argentina, mas venceu nos pênaltis e está nas semifinais da Libertadores. A equipe comandada por Filipe Luís lidera o Brasileirão.

O Timão vive com indefinições na equipe. Memphis, com um edema na coxa, não treinou durante a semana e deve ser desfalque mais uma vez contra o Flamengo. Além do atacante, Garro, com uma lesão muscular, e Carrillo, em recuperação de um problema ligamentar, também deve ser desfalque.

O Flamengo não terá Ayrton Lucas, que recebeu cartão amarelo no empate contra o Vasco, na última rodada, e cumpre suspensão contra o Corinthians. Pulgar segue em transição física e também deve ficar de fora no clássico.

Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 no primeiro turno (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLAMENGO

25ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo (28), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (streaming pago); Record (Tv aberta); Cazé TV (Youtube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Yuri Alberto e Gui Negão

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro