Corinthians x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfentam pela 25ª rodada da competição nacional
Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão da Record (Tv Aberta), Premiere (Pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).
Ficha do jogo
Será uma partida de cenários opostos na Neo Química Arena. O Corinthians vem de uma derrota por 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. Na sexta-feira (26), membro de torcidas organizadas foram ao CT Dr. Joaquim Grava protestar contra as últimas atuações da equipe.
O Flamengo vive uma fase completamente diferente. Na quinta-feira (25), o clube foi derrotado por 1 a 0 para o Estudiantes, na Argentina, mas venceu nos pênaltis e está nas semifinais da Libertadores. A equipe comandada por Filipe Luís lidera o Brasileirão.
O Timão vive com indefinições na equipe. Memphis, com um edema na coxa, não treinou durante a semana e deve ser desfalque mais uma vez contra o Flamengo. Além do atacante, Garro, com uma lesão muscular, e Carrillo, em recuperação de um problema ligamentar, também deve ser desfalque.
O Flamengo não terá Ayrton Lucas, que recebeu cartão amarelo no empate contra o Vasco, na última rodada, e cumpre suspensão contra o Corinthians. Pulgar segue em transição física e também deve ficar de fora no clássico.
Confira as informações do jogo entre Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X FLAMENGO
25ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo (28), às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere (streaming pago); Record (Tv aberta); Cazé TV (Youtube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Yuri Alberto e Gui Negão
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro
